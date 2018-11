WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



Eurex Optionskürzel Volkswagen-Aktienoption:

VO3



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Automobilproduzent Europas.



Unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen steigerten sich im Jahr 2017 die Auslieferungen von Konzernfahrzeugen auf 10,741 Millionen (2016: 10,297 Millionen). Der Pkw-Weltmarktanteil beträgt leicht gesteigert 12,1 Prozent.



In Westeuropa stammen 22,0 Prozent aller neuen Pkw aus dem Volkswagen Konzern. Der Umsatz des Konzerns belief sich im Jahr 2017 auf 231 Milliarden Euro (2016: 217 Milliarden Euro). Das Ergebnis nach Steuern betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 11,6 Milliarden Euro (2016: 5,4 Milliarden Euro).



Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse. Im Bereich der Nutzfahrzeuge beginnt das Angebot bei Pick-up-Fahrzeugen und reicht bis zu Bussen und schweren Lastkraftwagen.



In weiteren Geschäftsfeldern werden im Volkswagen Konzern Großdieselmotoren für maritime und stationäre Anwendungen, Turbolader und -maschinen, Spezialgetriebe, Kompressoren und chemische Reaktoren hergestellt.



Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Handler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Der Konzern betreibt in 20 Ländern Europas und in 11 Ländern Amerikas, Asiens und Afrikas 122 Fertigungsstatten. 642.292 Beschäftigte produzieren an jedem Arbeitstag rund um den Globus durchschnittlich 44.170 Fahrzeuge, sind mitfahrzeugbezogenen Dienstleistungen befasst oder arbeiten in weiteren Geschäftsfeldern. Seine Fahrzeuge bietet der Volkswagen Konzern in 153 Ländern an.



Mit seinem Zukunftsprogramm "TOGETHER - Strategie 2025" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität.



Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. Parallel dazu wird als zweite Säule ein markenübergreifender Geschäftsbereich für intelligente Mobilitätslösungen aufgebaut. Die Beteiligung am Vermittler von Fahrdienstleistungen Gett war hierzu der erste Schritt; um diesen Kern werden sich in den nächsten Jahren weitere Dienste wie Robotaxis, Carsharing oder Transport-On-Demand gruppieren. Um den Wandel erfolgreich umzusetzen, stellt der Konzern seine Innovationskraft auf ein breiteres Fundament: So wird die Digitalisierung in allen Marken, Bereichen und Funktionen forciert.



Zudem öffnet sich Volkswagen starker als bisher für Partnerschaften, Zukäufe und Beteiligungen. Zur Finanzierung der notwendigen Zukunftsinvestitionen hat sich der Konzern zum Ziel gesetzt, in allen Bereichen, Marken und Regionen deutlich effizienter zu werden. (21.11.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Volkswagen-Vorzugsaktie (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Aufgrund der Umstellung auf das neue Abgas-Prüfverfahren WLTP sei für VW nach den schwachen Zulassungszahlen im September auch im Oktober noch kein Land in Sicht. Im Vergleich zum Vorjahr habe VW einen Rückgang um 10% hinnehmen müssen. Die Zahl der Auslieferungen habe 846.300 Autos weltweit betragen. Besonders hart habe es den Konzern in Deutschland getroffen. Hier seien die Zulassungszahlen um knackige 23,2% auf 79.400 Autos zurückgegangen.Die Frage, die sich Investoren stellen würden: Sei nach den schwachen Zulassungszahlen durch WLTP, nach dem Diesel-Dilemma, nach den Wechseln in den Vorstandsetagen von Audi und VW jetzt endlich alles im Aktienkurs eingepreist?Was Hoffnung mache, sei die Tatsache, dass VW bezüglich des neuen Abgasstandards Licht am Ende des Tunnels sehe: "Beim Thema WLTP haben wir die Talsohle in Europa durchschritten", so Konzern-Vertriebschef Christian Dahlheim. Für die kommenden Monate rechne VW mit einer weiteren positiven Entwicklung. "Für das Gesamtjahr erwarten wir ein Auslieferungsergebnis, das leicht über dem Vorjahr liegt."Klinge passabel. Ferner sei VW der einzige deutsche Autobauer, der scheinbar das Thema Elektromobilität und selbst fahrende Autos mit aller Konsequenz angehe. VW-Chef Herbert Diess möchte 44 Mrd. Euro in die Entwicklung von Elektroflitzern, selbst fahrende Autos und in die Digitalisierung der Autos stecken. Der Konzern sehe sogar eine "bessere Ergebnisqualität und EPS-Wachstum" in dem neuen Fünfjahres-Investitionsplan, der letzte Woche verabschiedet worden sei.Volkswagen knüpfe einen Deal nach dem anderen. Mit SK Innovation werde VW eine eigene Batterieproduktion hochziehen, um sich aus den Fängen der asiatischen Anbieter LG Chem, CATL und Samsung SDI zu befreien. Zusammen mit Mobileye werde man selbst fahrende Autos in Israel auf die Straßen bringen und mit Baidu das Thema selbst fahrende Autos forcieren.Um mit der Elektromobilität Geld verdienen zu können, müssten VW, BMW und Mercedes ihre Kosten bei ihren Elektroautos in den Griff bekommen. Sie würden Geld verdienen, indem sie skalieren würden. VW habe gute Chancen, Kostenführer zu werden. Die Aktie zumindest zeige seit einigen Wochen wieder Lebenszeichen.Dann hätte die VW-Aktie Luft bis 175,00 Euro, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.11.2018)