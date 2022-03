Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (23.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Die Aktie von Volkswagen kämpfe sich derzeit peu à peu nach oben. Am Mittwochmorgen gewinne das Papier auf der Handelsplattform Tradegate erneut 0,9 Prozent auf 156,96 Euro. Damit steuere die Aktie auf den Widerstand bei 160 Euro zu. Beflügelt werde das Papier unter anderem von positiven Analystenkommentaren.Die Schweizer Bank Credit Suisse habe die Einstufung für die Vorzugsaktien von Volkswagen anlässlich der Geschäftszahlen der Sportwagentochter Porsche auf "outperform" mit einem Kursziel von 205 Euro belassen. Porsche habe ein Rekordjahr erlebt und sei im Konzern ein Vorreiter in puncto Elektrifizierung, habe Analyst Richard Carlson in einer am Dienstag vorliegenden Studie geschrieben. Und Fortschritte bei der Umsetzung der ehrgeizigen Elektro-Strategie seien ein wichtiger Treiber für die Kursentwicklung der VW-Aktien.Die Deutsche Bank sei sogar noch zuversichtlicher. Sie habe das Ziel für die Volkswagen Vorzüge von 210 Euro auf 230 Euro erhöht und vergebe ein "buy"-Rating.Negative Meldungen wie die Unterbrechung der Produktion im Volkswagen-Werk in Bratislava hätten derzeit kaum Auswirkungen gehabt. Grund sei hier neben dem Chipmangel auch der Krieg in der Ukraine, der die Zulieferung von Teilen behindere, habe eine Firmensprecherin der slowakischen Nachrichtenagentur TASR mitgeteilt. Die Unterbrechung habe am Montag und Dienstag alle Teile der Produktion im größten Autowerk der Slowakei betroffen. Die Einkaufsabteilung des Gesamtkonzerns sei aber in intensivem Kontakt mit den betroffenen Zulieferern, um Alternativen zu finden. VW plane dem Bericht zufolge, die Produktion aber am heutigen Mittwoch fortzusetzen."Der Aktionär" bleibe langfristig ganz klar zuversichtlich bei der Aktie von Volkswagen. Ein wichtiges charttechnisches Signal wäre der Sprung über die 160-Euro-Marke. Knapp darüber warte zudem die 38-Tage-Linie, die es zu knacken gelte. (Analyse vom 23.03.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link