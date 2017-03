Eurex Optionskürzel Volkswagen-Aktienoption:

VO3



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Automobilproduzent Europas.



Unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen verringerten sich im Jahr 2015 die Auslieferungen von Konzernfahrzeugen auf 9,931 Millionen (2014: 10,137 Millionen). Der Pkw-Weltmarktanteil beträgt 12,3 Prozent.



In Westeuropa stammt fast ein Viertel aller neuen Pkw (24,4 Prozent) aus dem Volkswagen Konzern. Der Umsatz des Konzerns belief sich im Jahr 2015 auf 213 Milliarden Euro (2014: 202 Milliarden Euro). Das Ergebnis nach Steuern betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr -1,4 Milliarden Euro (2014: 11,1 Milliarden Euro).



Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, SKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN.



Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über verbrauchsgünstige Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse. Im Bereich der Nutzfahrzeuge beginnt das Angebot bei Pick-up-Fahrzeugen und reicht bis zu Bussen und schweren Lastkraftwagen.



In weiteren Geschäftsfeldern werden im Volkswagen Konzern Großdieselmotoren für maritime und stationäre Anwendungen (schlüsselfertige Kraftwerke), Turbolader, Turbomaschinen (Dampf- und Gasturbinen), Kompressoren und chemische Reaktoren hergestellt. Des Weiteren werden Spezialgetriebe für Fahrzeuge und Windräder, Gleitlager und Kupplungen sowie Prüfzentren für den Mobilitätssektor produziert.



Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Der Konzern betreibt in 20 Ländern Europas und in 11 Ländern Amerikas, Asiens und Afrikas 119 Fertigungsstätten. 610.076 Beschäftigte produzieren an jedem Arbeitstag rund um den Globus nahezu 42.000 Fahrzeuge, sind mit fahrzeugbezogenen Dienstleistungen befasst oder arbeiten in weiteren Geschäftsfeldern. Seine Fahrzeuge bietet der Volkswagen Konzern in 153 Ländern an. (02.03.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktie schaltet hoch - ChartanalyseAuf dem US-Markt legte Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) bei den Verkäufen weiter zu, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Der Absatz der Kernmarke sei im Februar um dreizehn Prozent zum Vorjahresmonat gestiegen. Auch in den vorherigen Monaten sei der Absatz gewachsen, was aber ebenso am schwachen Vorjahreszeitraum gelegen habe, als ein Verkaufsstopp von Diesel-Fahrzeugen nach dem Abgas-Skandals tiefe Spuren in den Zahlen hinterlassen habe.Charttechnisch zeige die Volkswagen-Aktie seit zwei Tagen eine ansteigende Tendenz. Nachdem die Notierungen Ende Januar ein Hoch bei 156,55 Euro erreicht hätten, das den höchsten Stand seit August 2015 dargestellt habe und die damals entstandene Kurslücke geschlossen habe, hätten sie nach unten zum Hoch von Mai letzten Jahres bei 139,40 Euro tendiert und diese Unterstützung im letzten Monat mehrmals bestätigt. Mit dem Anstieg Mitte der Woche hätten die Notierungen zudem eine vom genannten Hoch kurzfristig fallende Gerade um 143,70 Euro nach oben durchbrochen.Mit dem gewonnenen Schwung könnte die Aktie von Volkswagen auf kurze Sicht das eingangs genannte Hoch erreichen. Darüber hinaus könnte der Bereich um 180 Euro im oberen Bereich des langfristigen Trendkanals im Wochenchart als mögliches Ziel für die Notierungen gelten, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 02.03.2017)Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:145,15 EUR +0,52% (02.03.2017, 12:27)Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:145,349 EUR +0,76% (02.03.2017, 12:40)ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:DE0007664039WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:766403Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:VOW3