Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

179,12 EUR -0,65% (22.11.2021, 20:04)



XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

179,26 EUR -0,76% (22.11.2021, 17:36)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (22.11.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Für die Aktie des deutschen Autobauers Volkswagen laufe es aktuell nicht besonders rund. Bereits seit Juni sei dem Titel die Luft ausgegangen. Nun setze sich der Abwärtsdruck der letzten Woche fort und die Aktie drohe weiter abzurutschen. Auf diese Marke sollten Anleger jetzt besonders achten.Seit Ende Juni habe sich das Chartbild der Aktie eingetrübt. Während einer Konsolidierung nach dem steilen Höhenflug (zwischen November und März) habe der Titel eine abfallende Dreiecksformation ausgebildet. Nachdem er die untere Begrenzung an der 200-Euro-Marke mehrfach getestet habe, sei die Aktie schließlich Mitte August unter diesen Support gerutscht und habe damit ein Verkaufssignal generiert. Der Abverkauf habe sich daraufhin fortgesetzt und Mitte September bei 178,34 Euro seinen Tiefpunkt gefunden.Nach einem zwischenzeitlichen Comeback-Versuch, der an der 200-Tage-Linie bei rund 205 Euro gestoppt habe, notiere die Aktie nun noch knapp über dem September-Tief. Falle sie nun nachhaltig unter diese charttechnische Unterstützung, seien weitere Rücksetzer wahrscheinlich. Recht zügig dürfte dann das Vor-Corona-Hoch bei 174,40 Euro angelaufen werden. Darunter diene der Unterstützungsbereich um 155 Euro als Auffangnetz.Neueinsteiger warten erstmal ab, Investierte bleiben an Bord, so Timo Nützel von "Der Aktionär" zur Volkswagen-Vorzugsaktie. (Analyse vom 22.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie: