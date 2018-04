WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



Eurex Optionskürzel Volkswagen-Aktienoption:

VO3



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Automobilproduzent Europas.



Unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen steigerten sich im Jahr 2017 die Auslieferungen von Konzernfahrzeugen auf 10,741 Millionen (2016: 10,297 Millionen). Der Pkw-Weltmarktanteil beträgt leicht gesteigert 12,1 Prozent.



In Westeuropa stammen 22,0 Prozent aller neuen Pkw aus dem Volkswagen Konzern. Der Umsatz des Konzerns belief sich im Jahr 2017 auf 231 Milliarden Euro (2016: 217 Milliarden Euro). Das Ergebnis nach Steuern betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 11,6 Milliarden Euro (2016: 5,4 Milliarden Euro).



Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse. Im Bereich der Nutzfahrzeuge beginnt das Angebot bei Pick-up-Fahrzeugen und reicht bis zu Bussen und schweren Lastkraftwagen.



In weiteren Geschäftsfeldern werden im Volkswagen Konzern Großdieselmotoren für maritime und stationäre Anwendungen, Turbolader und -maschinen, Spezialgetriebe, Kompressoren und chemische Reaktoren hergestellt.



Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Der Konzern betreibt in 20 Ländern Europas und in 11 Ländern Amerikas, Asiens und Afrikas 120 Fertigungsstatten. 642.292 Beschäftigte produzieren an jedem Arbeitstag rund um den Globus durchschnittlich 44.170 Fahrzeuge, sind mitfahrzeugbezogenen Dienstleistungen befasst oder arbeiten in weiteren Geschäftsfeldern. Seine Fahrzeuge bietet der Volkswagen Konzern in 153 Ländern an. (26.04.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Vorzugsaktie des Automobilherstellers Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF).Die Verkaufszahlen des Wolfsburger Autokonzerns im ersten Quartal 2018 seien hervorragend, die Ergebnisgrößen in Ordnung gewesen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Ein neues Rekordjahr bei Absatz, Umsatz und Ergebnisgrößen dürfte bevorstehen. Schwope gehe davon aus, dass die Dynamik im Laufe des Jahres etwas nachlasse und VW die Verkaufszahlen 2018 um bis zu 5% auf mehr als 11 Mio. Fahrzeuge steigern könne und damit größter Automobil-Hersteller der Welt vor Toyota bleibe, auch wenn die Allianz aus Renault, Nissan und Mitsubishi ähnlich viele Autos verkaufen dürfte.Der neue Konzern-Chef Herbert Diess habe in den nächsten Jahren drei wichtige Aufgaben: 1. den Diesel-Skandal endgültig abarbeiten und abhaken, 2. den Wolfsburger Autokonzern entschlacken und verschlanken und 3. den Autobauer verstärkt in Richtung Zukunft Elektromobilität und Autonomes Fahren lenken. Randbereiche wie Ducati, MAN Diesel & Turbo und Renk könnten zur Disposition stehen, um die Komplexität des Konzerns zu reduzieren. Einem Börsengang des Truck & Bus-Bereiches zum aktuellen Zeitpunkt stehe Schwope skeptisch gegenüber, da Volkswagen zur Zeit zu hohe Abschläge in Kauf nehmen müsste.In der Erwartung deutlicher Erfolge bei der Umstrukturierung des Konzerns bestätigt Frank Schwope, Analyst der NORD LB, in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Volkswagen-Vorzugsaktie mit einem unveränderten Kursziel von 195 Euro. (Analyse vom 26.04.2018)