WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



Eurex Optionskürzel Volkswagen-Aktienoption:

VO3



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Automobilproduzent Europas.



Unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen steigerten sich im Jahr 2016 die Auslieferungen von Konzernfahrzeugen auf 10,297 Millionen (2015: 9,931 Millionen). Der Pkw-Weltmarktanteil beträgt leicht verringert 11,9 Prozent.



In Westeuropa stammen 22,3 Prozent aller neuen Pkw aus dem Volkswagen Konzern. Der Umsatz des Konzerns belief sich im Jahr 2016 auf 217 Milliarden Euro (2015: 213 Milliarden Euro). Das Ergebnis nach Steuern betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 5,4 Milliarden Euro (2015: -1,4 Milliarden Euro).



Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, SKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse. Im Bereich der Nutzfahrzeuge beginnt das Angebot bei Pick-up-Fahrzeugen und reicht bis zu Bussen und schweren Lastkraftwagen.



In weiteren Geschäftsfeldern werden im Volkswagen Konzern Großdieselmotoren für maritime und stationäre Anwendungen, Turbolader und -maschinen, Spezialgetriebe, Kompressoren und chemische Reaktoren hergestellt.



Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Der Konzern betreibt in 20 Ländern Europas und in 11 Ländern Amerikas, Asiens und Afrikas 120 Fertigungsstätten. 626.715 Beschäftigte produzieren an jedem Arbeitstag rund um den Globus durchschnittlich 43.000 Fahrzeuge, sind mit fahrzeugbezogenen Dienstleistungen befasst oder arbeiten in weiteren Geschäftsfeldern. Seine Fahrzeuge bietet der Volkswagen Konzern in 153 Ländern an. (05.03.2018/ac/a/d)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Vorzugsaktie des Automobilherstellers Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF), senkt aber das Kursziel von 189 auf 185 Euro.Die Umwandlung der Volkswagen Truck & Bus GmbH in eine AG oder SE werde regelmäßig kolportiert, ein Börsengang im Gleichklang gefordert, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Aktuell gebe es im Automobil-Sektor einen Trend hin zu Holding-Strukturen, was von Daimler und möglicherweise demnächst Continental vorgelebt werde. Derartige Strukturen würden sicherlich der Übersichtlichkeit im Konzern und der Verkürzung der Entscheidungsprozesse dienen. Zudem würden sie den Konzernvorstand entlasten, der v.a. bei Volkswagen derzeit mit etlichen anderen Themen wie dem Diesel-Skandal, dem vermeintlichen Kartell-Skandal, aber auch mit wichtigen Zukunftsthemen wie Elektromobilität und Autonomes Fahren durchaus ausgelastet sein dürfte. Die Lkw-Sparte gehöre definitiv nicht zum Kerngeschäft von Volkswagen, Synergien mit den Pkw seien so gut wie nicht vorhanden. Treiber und Profiteur eines Börsenganges dürfte sicherlich auch der Lkw-Chef Renschler sein. Ob aber ein Börsengang auch im Interesse der Volkswagen-Aktionäre wäre, müsse infrage gestellt werden. Zwar seien MAN und Scania unter einem Dach vereint, aber eine Modulstrategie wie im Pkw-Bereich sei bei weitem noch nicht umgesetzt. Dies werde noch einige Jahre dauern, zumal der Modellzyklus im Lkw-Bereich deutlich länger dauere als die üblichen 6 bis 9 Jahre im Pkw-Bereich.Zudem notiere die MAN-Stammaktie (12:10h; EUR 93,75) noch immer klar unter ihrem Hoch (Oktober 2007, EUR 123,01) aus der Zeit vor der Finanzkrise. Dass sich eine Volkswagen Truck & Bus AG respektive SE in nächster Zeit zu einem aus Sicht der Volkswagen-Aktionäre angemessenen Preis an die Börse bringen ließe, stelle Schwope infrage. Sinnvoller aus Aktionärssicht wäre die Implementierung einer Modulstrategie auch mit einheitlichen Motoren bei MAN und Scania (und Navistar), um möglichst viele Synergien zu heben. Ein Börsengang eines schlanken und ertragreichen Truck & Bus-Konzerns könnte dann in 5 bis 10 Jahren wesentlich lukrativer sein. Ein Börsengang der Truck & Bus-Sparte in den kommenden Monaten nur um vermeintliche Erfolge vorzuweisen, würde seiner Meinung nach allzu viele Werte verschenken, da Volkswagen zu hohe Abschläge in Kauf nehmen müsste.Frank Schwope, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse zunächst seine Kaufempfehlung für die Volkswagen-Vorzugsaktie bekräftigt und das Kursziel von 189 auf 185 Euro reduziert. (Analyse vom 05.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:152,94 EUR -0,53% (05.03.2018, 12:51)Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:153,02 EUR -1,25% (05.03.2018, 13:05)ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:DE0007664039