Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



Eurex Optionskürzel Volkswagen-Aktienoption:

VO3



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Automobilproduzent Europas.



Unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen steigerten sich im Jahr 2016 die Auslieferungen von Konzernfahrzeugen auf 10,297 Millionen (2015: 9,931 Millionen). Der Pkw-Weltmarktanteil beträgt leicht verringert 11,9 Prozent.



In Westeuropa stammen 22,3 Prozent aller neuen Pkw aus dem Volkswagen Konzern. Der Umsatz des Konzerns belief sich im Jahr 2016 auf 217 Milliarden Euro (2015: 213 Milliarden Euro). Das Ergebnis nach Steuern betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 5,4 Milliarden Euro (2015: -1,4 Milliarden Euro).



Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, SKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse. Im Bereich der Nutzfahrzeuge beginnt das Angebot bei Pick-up-Fahrzeugen und reicht bis zu Bussen und schweren Lastkraftwagen.



In weiteren Geschäftsfeldern werden im Volkswagen Konzern Großdieselmotoren für maritime und stationäre Anwendungen, Turbolader und -maschinen, Spezialgetriebe, Kompressoren und chemische Reaktoren hergestellt.



Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Der Konzern betreibt in 20 Ländern Europas und in 11 Ländern Amerikas, Asiens und Afrikas 120 Fertigungsstätten. 626.715 Beschäftigte produzieren an jedem Arbeitstag rund um den Globus durchschnittlich 43.000 Fahrzeuge, sind mit fahrzeugbezogenen Dienstleistungen befasst oder arbeiten in weiteren Geschäftsfeldern. Seine Fahrzeuge bietet der Volkswagen Konzern in 153 Ländern an. (19.02.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktie: Tieferes Kursniveau zum Aufbau von frischen Long-Positionen nutzen - ChartanalysePraktisch alle Autowerte stehen zu Beginn dieser Handelswoche erneut unter Druck, weil der Abgasskandal erneut die Schlagzeilen in der Autobranche bestimmt. Auch Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) kann sich dem Abwärtsdruck kaum entziehen, zumal offenbart eine wichtige Formation weiteres Korrekturpotenzial, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Der seit den Crashtiefs auf 86,38 Euro bestehende mittelfristige Aufwärtstrend sei übergeordnet noch intakt und habe es der Volkswagen-Aktie erlaubt bis auf ein Verlaufshoch von 192,46 Euro bis Ende dieses Jahres anzusteigen. Dabei habe Ende Oktober 2017 im Vorfeld bereits ein wichtiger Widerstandsbereich zwischen 136,65 und 147,40 Euro nachhaltig überwunden werden können, an die runde 200,00 Euro Marke habe die Kraft der Käufer jedoch nicht mehr ausgereicht. Stattdessen habe sich kurzfristig eine Korrektur in dem Wertpapier von Volkswagen eingestellt und steuere nun auf den einstigen Widerstand zwischen 136,65 und 147,40 Euro zu. Eine charttechnische Formation aus den letzten drei Handelswochen in Form eines symmetrischen Dreiecks bestätige zudem die Annahme einer weiteren Korrekturausdehnung, das tiefere Kursniveau könne jedoch hervorragend für den Aufbau von frischen Long-Positionen genutzt werden.Noch würden sich Papiere der Volkswagen-Gruppe innerhalb des symmetrischen Dreiecks aufhalten und seien daher kurzfristig als neutral einzustufen. Sollte es jedoch per Tagesschlusskurs unter das Niveau von rund 160,00 Euro abwärts gehen, werde eine regelkonforme Auflösung des Dreiecks wahrscheinlich und führe zunächst auf die 200-Tage-Durchschnittslinie bei 154,89 Euro abwärts. Im weiteren Verlauf könnte es sogar noch einmal auf 145,90 Euro abwärts gehen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 19.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link