Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



Eurex Optionskürzel Volkswagen-Aktienoption:

VO3



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Automobilproduzent Europas.



Unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen verringerten sich im Jahr 2015 die Auslieferungen von Konzernfahrzeugen auf 9,931 Millionen (2014: 10,137 Millionen). Der Pkw-Weltmarktanteil beträgt 12,3 Prozent.



In Westeuropa stammt fast ein Viertel aller neuen Pkw (24,4 Prozent) aus dem Volkswagen Konzern. Der Umsatz des Konzerns belief sich im Jahr 2015 auf 213 Milliarden Euro (2014: 202 Milliarden Euro). Das Ergebnis nach Steuern betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr -1,4 Milliarden Euro (2014: 11,1 Milliarden Euro).



Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN.



Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über verbrauchsgünstige Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse. Im Bereich der Nutzfahrzeuge beginnt das Angebot bei Pick-up-Fahrzeugen und reicht bis zu Bussen und schweren Lastkraftwagen.



In weiteren Geschäftsfeldern werden im Volkswagen Konzern Großdieselmotoren für maritime und stationäre Anwendungen (schlüsselfertige Kraftwerke), Turbolader, Turbomaschinen (Dampf- und Gasturbinen), Kompressoren und chemische Reaktoren hergestellt. Des Weiteren werden Spezialgetriebe für Fahrzeuge und Windräder, Gleitlager und Kupplungen sowie Prüfzentren für den Mobilitätssektor produziert.



Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Der Konzern betreibt in 20 Ländern Europas und in 11 Ländern Amerikas, Asiens und Afrikas 119 Fertigungsstätten. 610.076 Beschäftigte produzieren an jedem Arbeitstag rund um den Globus nahezu 42.000 Fahrzeuge, sind mit fahrzeugbezogenen Dienstleistungen befasst oder arbeiten in weiteren Geschäftsfeldern. Seine Fahrzeuge bietet der Volkswagen Konzern in 153 Ländern an. (01.03.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktie: Konsolidierung - Den Fuß in die Tür stellen! AktienanalyseJochen Kauper, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Einstieg in die Vorzugsaktie des Autobauers Volkswagen AG (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF).Volkswagen habe beschlossen, die Manager-Gehälter zu deckeln. Es gebe aber schon Kritik an den neuen Vergütungsregeln. Der Aktienprofi stelle fest, dass solche Themen immer Diskussionen auslösen würden und das werde sich doch bald wieder legen.Der Chart der Volkswagen-Aktie habe sich zunächst gut entwickelt, aber zuletzt habe es eine Konsolidierung gegeben. Der Börsenexperte verweise dabei darauf, dass Volkswagen eine der spekulativsten Autoaktien sei. Da kämen nämlich immer wieder neue Nachrichten, z. B. zu dem Abgas-Skandal, obwohl die Abgas-Affäre weitestgehend an sich passé sei. Dementsprechend seien die letzten Zahlen der Volkswagen AG gut gewesen. Dabei verweise Kauper auf 5 Mrd. Euro Gewinn und den Umsatz auf Rekordniveau. Die Volkswagen AG sei also gut positioniert, aber man müsse in Sachen Mobilitätsdienste oder Elektromobilität Gas geben.Der Börsenexperte spreche von einer schönen Konsolidierung bei der Volkswagen-Aktie und glaube, dass sie sich mit einem freundlichen Gesamtmarkt peu à peu nach oben entwickeln werde.Wer noch nicht investiert ist, kann auf dem aktuellen Niveau den Fuß in die Tür stellen und sollte die Volkswagen-Aktie das alte Hoch bei rund 155 Euro nehmen, könnten engagierte Anleger die Position aufstocken, so Jochen Kauper, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 28.02.2017)Xetra-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:141,00 EUR +0,93% (01.03.2017, 09:04)Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:140,819 EUR +0,54% (01.03.2017, 09:17)ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:DE0007664039WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:766403