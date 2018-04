Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



Eurex Optionskürzel Volkswagen-Aktienoption:

VO3



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Automobilproduzent Europas.



Unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen steigerten sich im Jahr 2017 die Auslieferungen von Konzernfahrzeugen auf 10,741 Millionen (2016: 10,297 Millionen). Der Pkw-Weltmarktanteil beträgt leicht gesteigert 12,1 Prozent.



In Westeuropa stammen 22,0 Prozent aller neuen Pkw aus dem Volkswagen Konzern. Der Umsatz des Konzerns belief sich im Jahr 2017 auf 231 Milliarden Euro (2016: 217 Milliarden Euro). Das Ergebnis nach Steuern betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 11,6 Milliarden Euro (2016: 5,4 Milliarden Euro).



Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse. Im Bereich der Nutzfahrzeuge beginnt das Angebot bei Pick-up-Fahrzeugen und reicht bis zu Bussen und schweren Lastkraftwagen.



In weiteren Geschäftsfeldern werden im Volkswagen Konzern Großdieselmotoren für maritime und stationäre Anwendungen, Turbolader und -maschinen, Spezialgetriebe, Kompressoren und chemische Reaktoren hergestellt.



Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Der Konzern betreibt in 20 Ländern Europas und in 11 Ländern Amerikas, Asiens und Afrikas 120 Fertigungsstatten. 642.292 Beschäftigte produzieren an jedem Arbeitstag rund um den Globus durchschnittlich 44.170 Fahrzeuge, sind mitfahrzeugbezogenen Dienstleistungen befasst oder arbeiten in weiteren Geschäftsfeldern. Seine Fahrzeuge bietet der Volkswagen Konzern in 153 Ländern an. (27.04.2018/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Vorzugsaktie des Wolfsburger Autokonzerns Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) von 182 auf 183 Euro.Das Zahlenwerk für das erste Quartal 2018 habe ergebnisseitig über seinen Prognosen gelegen, habe jedoch den Marktkonsens verfehlt, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Positiv steche die Cashflow-Entwicklung hervor, wobei hier der Wolfsburger Autobauer auch von Basiseffekten profitiert habe. Der Konzern verfüge nach wie vor über finanzielle Stärke (Nettoliquidität des Automobil-Bereichs per 31.03.2018: 24,30 Mrd. Euro). Der Ausblick für 2018 sei erneut bestätigt worden. Diermeier sehe VW hier auf Kurs. Er habe seine EPS-Prognosen leicht angehoben. Die Thematiken Diesel und Kartellverdacht, die weitere milliardenschwere Ergebnisbelastungen nach sich ziehen könnten, würden bestehen bleiben. Die Mitte April angekündigte Veränderung der strukturellen und personellen Aufstellung werte der Analyst insgesamt positiv, denn sie würden dem komplexen Konzern die Möglichkeit geben, schneller und flexibler zu reagieren, was angesichts der umfassenden Sektortransformation notwendig sei. Die ohnehin schon problematische Governance-Struktur werde allerdings verschärft. Zudem werde es dauern, bis sich die neuen Strukturen direkt im Zahlenwerk (im Sinne von Verbesserungen) sichtbar niederschlagen werden.Unter Berücksichtigung der aktuellen Gemengelage bestätigt Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Volkswagen-Vorzugsaktie und heben das Kursziel von 182 auf 183 Euro (Discounted-Cashflow-Modell). (Analyse vom 27.04.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:172,34 EUR +0,53% (27.04.2018, 13:23)Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:172,58 EUR +0,41% (27.04.2018, 13:37)ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:DE0007664039WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:766403