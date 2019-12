Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

177,72 EUR +0,25% (20.12.2019, 09:15)



Xetra-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

177,10 EUR (19.12.2019)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



Eurex Optionskürzel Volkswagen-Aktienoption:

VO3



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Automobilproduzent Europas.



Unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen steigerten sich im Jahr 2018 die Auslieferungen von Konzernfahrzeugen auf 10,8 Millionen (2017: 10,7 Millionen). Der Pkw-Weltmarktanteil beträgt leicht gesteigert 12,3 Prozent. Der Umsatz des Konzerns belief sich im Jahr 2018 auf 236 Milliarden Euro (2017: 230 Milliarden Euro). Das Ergebnis nach Steuern betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 12,2 Milliarden Euro (2017: 11,5 Milliarden Euro).



Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse.



Der Bereich Nutzfahrzeuge umfasst vor allem die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von leichten Nutzfahrzeugen, Lkw und Bussen der Marken Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN, zudem das Geschäft mit entsprechenden Originalteilen und Dienstleistungen. Die Zusammenarbeit der Nutzfahrzeugmarken MAN und Scania wird in der TRATON GROUP koordiniert. Das Angebot im Bereich Nutzfahrzeuge beginnt bei Pickups und reicht bis zu schweren Lkw und Bussen. Im Bereich Power Engineering wird das Geschäft mit Großdieselmotoren, Turbomaschinen, Spezialgetrieben, Komponenten der Antriebstechnik und Prüfsystemen zusammengefasst.



Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Der Konzern wird sein automobiles Kerngeschäft neu ausrichten, u.a. mit fast 70 neuen E-Modellen bis zum Jahr 2028. Zudem stehen der Ausbau von Batterietechnologie und autonomes Fahren als neue Kernkompetenzen im Fokus. Parallel dazu wird als zweite Säule ein markenübergreifender Geschäftsbereich für intelligente Mobilitätslösungen aufgebaut.



Der Konzern betreibt in 20 Ländern Europas und in elf Ländern Amerikas, Asiens und Afrikas 122 Fertigungsstätten. 664.496 Beschäftigte produzieren rund um den Globus Fahrzeuge, sind mitfahrzeugbezogenen Dienstleistungen befasst oder arbeiten in weiteren Geschäftsfeldern. Seine Fahrzeuge bietet der Volkswagen Konzern in 153 Ländern. (20.12.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Autobauers Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Volkswagen wolle bis 2024 33 Milliarden Euro in die Elektromobilität stecken. Im kommenden Jahr werde der VW-Konzern 34 neue Modelle ausrollen. Die Aktie könne neuen Rückenwind gut gebrauchen.Weiter anziehende SUV-Verkäufe und der hausinterne Sparkurs würden der Kernmarke des VW-Konzerns 2019 einen deutlich höheren Betriebsgewinn verschaffen. Vor dem wichtigen Jahr 2020 mit dem Start vieler neuer Modelle wolle der Wolfsburger Autohersteller so auch zusätzliche Milliardeninvestitionen in seine Elektroflotte unterfüttern. Beim gerade angelaufenen E-Massenmodell ID.3 hake es noch an einer wichtigen Stelle - das Produktionsziel stehe hier aber. "In einem schrumpfenden Gesamtmarkt hat die Marke Volkswagen weltweit Marktanteile dazugewonnen und das operative Ergebnis wesentlich verbessert", habe Geschäftsführer Ralf Brandstätter am Mittwochabend im Rückblick auf das auslaufende Jahr gesagt. Zur genauen Höhe des Gewinns habe er noch keine Angaben gemacht.Die Chancen stünden gut, im zu Ende gehenden Jahr auch bei den Verkäufen im Plus zu landen, habe Brandstätter gesagt. Volkswagen sei "zuversichtlich, die Auslieferungen des Vorjahres noch leicht toppen zu können". 2018 seien es in Summe 6.245.000 Autos mit dem VW-Logo gewesen.Bis 2024 wolle die Kernmarke des weltgrößten Autobauers 11 Milliarden Euro in den Ausbau der E-Mobilität stecken, konzernweit seien es 33 Milliarden Euro. Für "Zukunftsthemen" veranschlage die Sparte VW Pkw in den kommenden fünf Jahren Investitionen von 19 Milliarden Euro.2020 würden insgesamt 34 Modelle starten, darunter acht E- oder Hybridautos sowie zwölf SUVs. Im Herbst werde das zweite Fahrzeug der vollelektrischen ID-Reihe erwartet - ebenfalls ein SUV: Der ID Next folge auf den Kompaktwagen ID.3, dessen Fertigung kürzlich angelaufen sei.Ein Treiber der Gewinnentwicklung seien auch die Einsparungen durch den 2016 gestarteten "Zukunftspakt". 2,6 der 3,0 Milliarden Euro an geplanten Kostensenkungen würden bis Ende 2019 erreicht, habe Finanzchef Arno Antlitz gesagt. Der Umbau gehe mit einer "Roadmap Digitale Transformation" weiter - parallel zur Streichung Tausender Jobs entstünden neue Stellen in Bereichen wie Entwicklung eigener Software.Um einen deutlich höheren Anteil an Elektronik und Fahrzeug-IT künftig selbst zu entwickeln, baue Volkswagen ab dem Jahreswechsel eine neue Einheit auf. Bis 2025 solle die "Car.Software"-Organisation mit konzerninternen Experten, externen Einstellungen sowie Fachleuten aus Firmenzukäufen mehr als 10.000 Mitarbeiter umfassen.Für die operative Rendite - also den Anteil des Betriebsgewinns am Umsatz - habe die bisherige Zielmarke Bestand. "Wir können festhalten, dass wir unser Ziel von vier bis fünf Prozent für das Gesamtjahr aus heutiger Sicht erfüllen werden", habe der Finanzchef gesagt. Die Rendite sei bei der Kernmarke im Vergleich zu Wettbewerbern lange gering gewesen. Die Gewinnkraft langfristig zu erhöhen, sei ein Hauptziel von Diess.Die Strategie stimme. Kein anderer deutscher Autobauer treibe das Thema Elektromobilität so konsequent voran wie der VW-Konzern. "Der VW-Konzern hat die besten Karten. VW-Chef Herbert Diess hat vor drei Jahren mit der Neuausrichtung Gas gegeben und das kann man an den Elektromobilitäts-Plattformen und dem ID3 und Porsche Taycan sehen. Und wir sollten mit dem neuen Chef Duesmann auf Audi gespannt sein", habe Ferdinand Dudenhöffer vom CAR-Institut gegenüber "Der Aktionär" gesagt.Aus technischer Sicht habe die VW-Aktie zuletzt ein durchwachsenes Bild hinterlassen. Das Papier sei am Novemberhoch bei 184,32 Euro gescheitert. Gut möglich, dass das Papier noch einmal auf die Unterstützung bei 173,75 Euro zurückfalle. In einem freundlichen Gesamtmarkt habe die VW-Aktie im Anschluss allerdings gute Chancen, das alte Hoch bei 184,32 Euro bald hinter sich zu lasen. Aus technischer Sicht lautet das nächste Ziel dann 191,78 Euro, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.12.2019)Mit Material von dpaAFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link