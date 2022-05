Kursziel

VW-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 173,00 Neutral BofA Securities Horst Schneider 26.04.2022 235,00 Overweight J.P. Morgan Jose Asumendi 25.04.2022 205,00 Outperform Credit Suisse Richard Carlson 20.04.2022 310,00 Outperform RBC Capital Markets Tom Narayan 20.04.2022 280,00 Buy UBS Patrick Hummel 19.04.2022 224,00 Buy Goldman Sachs George Galliers 14.04.2022 130,00 Underperform Jefferies Philippe Houchois 14.04.2022 308,00 Buy Stifel Daniel Schwarz 14.04.2022 230,00 Buy Deutsche Bank Tim Rokossa 31.03.2022 260,00 Buy Warburg Research Mustafa Hidir 17.03.2022 195,00 Kaufen DZ BANK Michael Punzet 16.03.2022



Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

150,02 EUR +1,36% (03.05.2022, 10:54)



XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

150,24 EUR +2,05% (03.05.2022, 10:41)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (03.05.2022/ac/a/d)







Wolfsburg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Vorzugsaktie des Autobauers Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) vor Bekanntgabe der endgültigen Quartalszahlen zu? 310,00 Euro oder 130,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Volkswagen-Vorzugsaktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Volkswagen AG legt am 4. Mai die endgültigen Geschäftszahlen zum ersten Quartal 2022 vor.Am 14. April hat Volkswagen die vorläufigen Zahlen zum ersten Quartal 2022 bekannt gegeben. Wie die Nachrichtenagentur dpa am 14. April berichtete, habe der Automobilkonzern im ersten Quartal dank Rohstoffsicherungsgeschäften ein deutlich höheres Betriebsergebnis eingefahren als ein Jahr zuvor. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern sowie vor Sondereinflüssen aus der Dieselaffäre habe bei 8,5 Milliarden Euro gelegen, wie das Unternehmen überraschend am 14. April anhand vorläufiger Zahlen in Wolfsburg mitgeteilt habe. Vor einem Jahr habe VW rund 4,8 Milliarden Euro operatives Ergebnis erzielt. Die operative Umsatzrendite habe nun bei rund 13,5 Prozent gelegen, habe es geheißen.Vor allem habe VW neben einer robusten operativen Entwicklung von einem positiven Effekt aus der Neubewertung von Instrumenten profitiert, mit denen sich der Konzern gegen Rohstoffpreisschwankungen absichere. Diesen Effekt habe VW auf 3,5 Milliarden Euro beziffert. Analysten hätten für das erste Quartal bisher mit einem operativen Ergebnis von rund 5 Milliarden Euro gerechnet. Der Mittelzufluss im Automobilgeschäft habe sich den Angaben zufolge netto auf rund 1,5 Milliarden Euro belaufen.Der andauernde Krieg in der Ukraine habe erhebliche Auswirkungen auf Wechselkurse und die Preisentwicklung an den Rohstoffmärkten, so VW. Außerdem seien erste Auswirkungen auf die Lieferketten zu erkennen. Die Auswirkungen des weiteren Verlaufs des Ukraine-Kriegs seien dabei nach wie vor nicht mit hinreichender Sicherheit vorherzusagen. Es bestehe deswegen unverändert das Risiko, dass sich die weitere Entwicklung im Ukraine-Krieg negativ auf die Geschäfte auswirke. Dies könne auch aus Versorgungsengpässen in der Lieferkette resultieren. Auch die weitere Entwicklung der Rohstoffmärkte bleibt VW zufolge nicht vorhersagbar, was wiederum deutliche Effekte auf die Bewertung der Sicherungsgeschäfte haben kann, so die dpa-AFX ergänzend.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Volkswagen-Vorzugsaktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von Stifel. Die Investmentbank hat Volkswagen nach Eckdaten zum Quartal auf "buy" mit einem Kursziel von 308 Euro belassen. Das operative Ergebnis (EBIT) des Autobauers liege deutlich über der Konsensschätzung, schrieb Analyst Daniel Schwarz in einer am 14. April vorliegenden Studie. VW habe allerdings einen Buchgewinn von dreieinhalb Milliarden Euro aus Absicherungsgeschäften erzielt und bereits vorher mitgeteilt, dass dieser zu den Resultaten beitragen werde. Die Analystenschätzungen dürften das in diesem Ausmaß nicht auf dem Zettel gehabt haben, sodass der eigentliche Gewinn nur geringfügig besser als erwartet ausfalle. Dazu enttäusche der freie Barmittelzufluss (FCF). Insgesamt werte Schwarz die Unternehmensaussagen moderat positiv.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Volkswagen-Vorzugsaktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Volkswagen-Vorzugsaktie auf einen Blick: