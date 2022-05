Kursziel

VW-Aktie

(EUR) Rating

VW-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 225,00 overweight Barclays Capital Erwann Dagorne 19.05.2022 235,00 overweight J.P. Morgan Jose Asumendi 18.05.2022 160,00 market-perform Bernstein Research Daniel Roeska 17.05.2022 175,00 kaufen DZ BANK Michael Punzet 16.05.2022 224,00 buy Goldman Sachs George Galliers 16.05.2022 230,00 buy Deutsche Bank Tim Rokossa 11.05.2022 175,00 hold Berenberg Bank Adrian Yanoshik 10.05.2022 280,00 buy Société Générale Stephen Reitman 10.05.2022 125,00 underperform Jefferies Philippe Houchois 09.05.2022 205,00 outperform Credit Suisse Richard Carlson 06.05.2022 280,00 buy UBS Patrick Hummel 06.05.2022 310,00 outperform RBC Capital Markets Tom Narayan 05.05.2022

Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

146,62 EUR +1,47% (20.05.2022, 16:32)



XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

146,76 EUR +0,99% (20.05.2022, 16:20)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (20.05.2022/ac/a/d)







Wolfsburg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Vorzugsaktie des Autobauers Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 310,00 Euro oder 125,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Volkswagen-Vorzugsaktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Volkswagen AG hat am 4. Mai die Zahlen zum ersten Quartal 2022 präsentiert.Laut der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 4. Mai habe der Autobauer Volkswagen im ersten Quartal trotz eines Verkaufsrückgangs und der Folgen des Ukraine-Kriegs nahezu doppelt so viel verdient wie ein Jahr zuvor. Das Ergebnis nach Steuern sei im Jahresvergleich von 3,4 auf 6,7 Milliarden Euro gestiegen, wie der DAX -Konzern am 4. Mai mitgeteilt habe. Die Wolfsburger hätten bereits Eckdaten zum Verlauf im Tagesgeschäft vorgelegt, vor Zinsen und Steuern sowie vor Sondereinflüssen aus der Dieselaffäre sei das operative Ergebnis von 4,8 auf 8,5 Milliarden Euro gestiegen. Dafür seien vor allem Absicherungsgeschäfte verantwortlich gewesen, deren Wert angesichts stark anziehender Rohmaterial- und Energiepreise bilanziell deutlich angezogen habe.Aber auch im eigentlichen Geschäft sei es dank höherer Verkaufspreise vor allem bei den teureren Marken gut gelaufen: Obwohl VW wegen des Chipmangels insgesamt gut ein Fünftel weniger Fahrzeuge an die Kunden ausgeliefert habe, sei der Umsatz leicht um 0,6 Prozent auf 62,7 Milliarden Euro gestiegen - auch dank der Übernahme des US-Truckherstellers Navistar. Die Jahresprognosen bestätigte das Management um Chef Herbert Diess, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Volkswagen-Vorzugsaktie anbetrifft, hat Tom Narayan von der kanadischen RBC mit 310 Euro das höchste Kursziel ausgegeben. Die Einstufung wurde auf "outperform" belassen. Die Vorzugsaktie notiere inzwischen wieder auf dem Niveau von vor der Pandemie und vor der Ankündigung des Börsengangs von Porsche, schrieb Tom Narayan in einer am 5. Mai vorliegenden Studie. Es gebe zwar kurzfristig Herausforderungen, dennoch sei der Autobauer langfristig gut positioniert, um von der Elektrifizierung und der Mobilität als Dienstleistung zu profitieren. Narayan rate daher, die Schwäche der Aktie zum Kauf zu nutzen.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Volkswagen-Vorzugsaktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Volkswagen-Vorzugsaktie auf einen Blick: