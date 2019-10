Kursziel

Volkswagen-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 193,00 Buy Goldman Sachs George Galliers 23.10.2019 195,00 Overweight Barclays Capital Dorothee Cresswell 21.10.2019 190,00 Kaufen Nord LB Frank Schwope 18.10.2019 211,00 Outperform RBC Capital Markets Tom Narayan 17.10.2019 195,00 Buy Merrill Lynch Kai Müller 15.10.2019 203,00 Outperform Credit Suisse - 14.10.2019 200,00 Buy UBS AG Patrick Hummel 08.10.2019 176,00 Overweight J.P. Morgan Jose Asumendi 03.10.2019 180,00 Outperform Bernstein Research Max Warburton 25.09.2019 210,00 Buy Warburg Research Marc-Rene Tonn 23.09.2019 170,00 Equal-Weight Morgan Stanley Harald Hendrikse 13.09.2019 195,00 Buy Kepler Cheuvreux Michael Raab 12.09.2019 120,00 Verkaufen DZ BANK Alexander Hauenstein 09.09.2019 210,00 Buy Deutsche Bank Tim Rokossa 26.07.2019 169,00 Halten Independent Research Sven Diermeier 25.07.2019

Xetra-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

176,12 EUR +2,18% (28.10.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

175,98 EUR +2,11% (28.10.2019, 19:08)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



Eurex Optionskürzel Volkswagen-Aktienoption:

VO3



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas.



Unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen steigerten sich im Jahr 2018 die Auslieferungen von Konzernfahrzeugen auf 10,8 Millionen (2017: 10,7 Millionen). Der Pkw-Weltmarktanteil beträgt leicht gesteigert 12,3 Prozent. Der Umsatz des Konzerns belief sich im Jahr 2018 auf 236 Milliarden Euro (2017: 230 Milliarden Euro). Das Ergebnis nach Steuern betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 12,2 Milliarden Euro (2017: 11,5 Milliarden Euro).



Zwölf Marken aus sieben europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Jede Marke hat ihren eigenständigen Charakter und operiert selbstständig im Markt. Dabei erstreckt sich das Angebot von Motorrädern über Kleinwagen bis hin zu Fahrzeugen der Luxusklasse.



Der Bereich Nutzfahrzeuge umfasst vor allem die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von leichten Nutzfahrzeugen, Lkw und Bussen der Marken Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN, zudem das Geschäft mit entsprechenden Originalteilen und Dienstleistungen. Die Zusammenarbeit der Nutzfahrzeugmarken MAN und Scania wird in der TRATON GROUP koordiniert. Das Angebot im Bereich Nutzfahrzeuge beginnt bei Pickups und reicht bis zu schweren Lkw und Bussen. Im Bereich Power Engineering wird das Geschäft mit Großdieselmotoren, Turbomaschinen, Spezialgetrieben, Komponenten der Antriebstechnik und Prüfsystemen zusammengefasst.



Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Dazu zählen die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement.



Der Konzern betreibt in 20 Ländern Europas und in elf Ländern Amerikas, Asiens und Afrikas 122 Fertigungsstätten. 664.496 Beschäftigte produzieren rund um den Globus Fahrzeuge, sind mitfahrzeugbezogenen Dienstleistungen befasst oder arbeiten in weiteren Geschäftsfeldern. Seine Fahrzeuge bietet der Volkswagen Konzern in 153 Ländern an. (29.10.2019/ac/a/d)







Wolfsburg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Vorzugsaktie des Autobauers Volkswagen AG (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 211,00 Euro oder 120,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Volkswagen-Vorzugsaktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Volkswagen AG gibt am 30. Oktober die Geschäftszahlen zum dritten Quartal 2019 bekannt.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Volkswagen-Vorzugsaktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von Warburg Research. Das Analysehaus hat die Einstufung für den Titel auf "buy" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Das Klimapaket der Bundesregierung dürfte der Elektroauto-Offensive der Wolfsburger zusätzlichen Rückenwind geben, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in einer am 23. September vorliegenden Studie.Die DZ BANK dagegen hat die Volkswagen-Vorzugsaktien von "halten" auf "verkaufen" abgestuft und den fairen Wert von 147 auf 120 Euro gesenkt, und das ist die niedrigste Kursprognose für den Titel. Die Analysten Alexander Hauenstein und Michael Punzet untersuchten in einer am 9. September vorliegenden Branchenstudie die Auswirkungen des weiter schwelenden US-chinesischen Handelskonflikts auf den Industrie- und Autosektor. Sie würden nicht mit einer baldigen Einigung und daher nun mit einem etwas höheren Rückgang der Auto-Nachfrage als zuvor rechnen. Für 2020 würden die Experten keine Erholung, aber immerhin nachlassende Abwärtsdynamik erwarten. Der Wolfsburger VW-Konzern dürfte seine Ziele für 2020 ihrer Einschätzung nach verfehlen.Wolfsburger bestätigten am Freitag grundsätzlich, dass ein Wechsel von BMW-Einkaufschef für Nordamerika, Murat Aksel, diskutiert wird, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer Volkswagen-Aktienanalyse vom Montag, 28. Oktober. Aksel solle im Sommer 2020 Beschaffungsvorstand der Kernmarke VW Pkw werden. "Über weitere Details im Zusammenhang mit der personellen Veränderung können wir jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt informieren", habe es von Volkswagen geheißen.VW-Konzernchef Herbert Diess - bis Mitte 2015 selbst BMW-Vorstand - solle Aksel seit längerem gut kennen. Es sei nicht das erste Mal, dass der heutige Vorstandsvorsitzende des weltgrößten Autoherstellers zur Besetzung von Top-Positionen bei der Münchner Konkurrenz wildere.Am Mittwoch werde Volkswagen Zahlen für das dritte Quartal vorlegen. Gleichzeitig könnte Konzernchef Herbert Diess neue Impulse liefern. Neue Statements in Sachen Elektromobilität und mögliche neue Kooperationen wären weitere Kurstreiber für die Aktie, die in den letzten Tagen bereits deutlich zugelegt habe. Und das obwohl die Voraussetzungen für die Autobauer alles andere als gut seien. "Mit den durch US-Präsident Donald Trump ausgelösten Zoll- und Wirtschaftskriegen ist erstmals die Autoindustrie der Ausgangspunkte für einen weltweiten Konjunkturabschwung. Die deutsche Autoindustrie wird durch Donald Trump erheblich geschädigt", sage Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer vom CAR-Institut.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Volkswagen-Vorzugsaktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Volkswagen-Vorzugsaktie auf einen Blick: