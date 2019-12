Die zweite Volatilitätsspitze im Jahr 2018 sei gefolgt, als der Markt begonnen habe, die Unannehmlichkeiten der FED-Normalisierung zu spüren. Powell habe sich zunächst geweigert, die Märkte zu schützen. Der Schmerz höherer Zinssätze und des zunehmenden Marktstresses im vierten Quartal sei zu groß gewesen und habe die FED schließlich im Januar zu einer Kehrtwende geführt. Nachdem sich die Zentralbanken wieder im Lockerungsmodus befunden hätten, hätten sich die Credit Spreads verengt und die Aktien hätten sich erholt, obwohl die Unternehmensgewinnschätzungen der Analysten in diesem Jahr fast jede Woche zurückgegangen seien. Diese Anomalie ähnele stark der vorherigen QE-Ära von 2012 bis 2016.



Im Gegensatz zu Aktien sehen wir in den Segmenten mit niedrigerem Rating an den Kreditmärkten erste Anzeichen von Bedrängnis, so die Experten von Unigestion. Ein starkes Zeichen sei der Performance-Unterschied auf dem Hochzinskreditmarkt, wo der riskanteste Teil trotz eines sehr positiven Jahrs für Risikoaktiva deutlich hinter den Werten von höherer Qualität zurückgeblieben sei. Das Verständnis des Kreditzyklus und seiner Interdependenz mit der Geldpolitik sei entscheidend für das Timing von Volatilitäts-Geschäften. Nicht nur, weil dies ein Frühindikator für die zurückliegenden zwei Rezessionen gewesen sei, in denen sich die Hochzins-Spreads auszuweiten begonnen hätten, während die Aktienindices weiterhin neue Höchststände erreicht hätten, sondern auch, weil die Schwankungen der Volatilitäts-Phasen vom Kreditzyklus getrieben würden. Wenn Credit leicht verfügbar sei und die Zinssätze niedrig seien, bleibe die Volatilität unterdrückt, aber mit einer Kreditverknappung steige die Volatilität.



Die Volatilität bei Zinsen, Aktien und Rohstoffen habe über dem Stand von 2018 gelegen, obwohl die globalen Zentralbanken in diesem Jahr die Zinsen 68 Mal gesenkt hätten (Ausnahme: FX Volatilität). Die Experten von Unigestion sähen dies nicht als Beweis dafür, dass die Fähigkeit der Zentralbanken, Risiken zu kontrollieren, nachlasse. Solange die Anleger an das Szenario des "Zentralbank-Put" glauben würden, werde es sich selbst erfüllen. Auch wenn wir das jüngste Kaufprogramm der FED nicht als QE4 betrachten, ist es ein wesentlicher Bestandteil der finanziellen Unterstützung, so die Experten von Unigestion. Die Experten seien daher der festen Überzeugung, dass die Kombination aus unterstützenden Zentralbanken, einer hohen Bewertung traditioneller Anlageklassen und der Jagd nach Renditen ein hervorragendes Umfeld für die Ernte der Volatilitäts-Prämie biete. Die Volatilitäts-Prämie sei lediglich die Vergütung, die Anleger für den Schutz vor unerwarteter Marktvolatilität erhalten würden. Der Spread zwischen impliziter und realisierter Volatilität habe sich zusammen mit den anderen Rendite-Proxies verschlechtert, biete aber immer noch eine anständige und nachhaltige Rendite, die allein auf die Risikoaversion der Anleger und ihre Tendenz zur Überschätzung der Wahrscheinlichkeit signifikanter Verluste zurückzuführen sei.



Drei Dinge seien entscheidend, um den Volatilitäts-Carry-Trade erfolgreich durchzuführen. Erstens, seien sich Anleger der Fragilität der Märkte und ihrer Tail-Risiken bewusst (Umsetzung). Zweitens, Anleger würden messen und verstehen die Positionierung in impliziten und expliziten Short-Volatilitäts-Strategien (Crowding). Schließlich, Anleger würden das Risiko von Änderungen in der Geldpolitik und die Stabilität des Kreditmarkts (Vertrauen) bewerten.



Anleger hätten nach wie vor Vertrauen in das Verhalten der Zentralbanken und daher werde der Volatilitäts-Carry-Trade weiterhin als unkorrelierter, stabiler und profitabler Ertragsstrom in einem Portfolio Mehrwert schaffen. (11.12.2019/ac/a/m)







Genf (www.aktiencheck.de) - Volatilität bietet ein finanzielles Engagement für die menschliche Unsicherheit in einer ungewissen Zukunft, so die Experten von Unigestion.Eine "Short"-Positionierung in Volatilität drücke das Vertrauen in das aktuelle Marktumfeld aus, während eine "Long"-Position die Befürchtung eines bevorstehenden Wandels widerspiegele. Seit Draghis "Whatever it takes"-Rede im Juli 2012 habe sich der durchschnittliche jährliche VIX-Stand zwischen 11,11 und 17,85 bewegt, während der jährliche Durchschnitt seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1990 19,3 betragen habe. Diese Zahlen würden deutlich zeigen, dass die Anleger davon überzeugt seien, dass die Zentralbanken den Status quo verteidigen könnten. Betrachte man die Volatilität der Volatilität, die die Unsicherheit des Übergangs vom Status quo in eine Periode der Veränderung darstelle, so ergebe sich ein ganz anderes Bild. Die Volatilität des VIX habe sich seit 2012 kontinuierlich erhöht und habe im August 2015 und Februar 2018 höhere Niveaus als während der Finanzkrise erreicht.Hedging sei in Ungnade gefallen, aber nicht in den Augen aller Anleger. Obwohl das Halten einer Volatilitäts-Position seit längerer Zeit sehr schmerzhaft gewesen sei, würden die steile Volatilitäts-Laufzeitstruktur (kurzfristig gegen langfristig), die Volatilitäts-Verzerrung (upside gegen downside) und die teure Volatilität der Volatilität (VVIX) im Aktienbereich darauf hinweisen, dass die Volatilitäts-Händler noch nicht selbstgefällig geworden seien. Long-Volatilitäts-Positionen hätten in letzter Zeit vor zwei Herausforderungen gestanden: Erstens seien Phasen mit hoher Volatilität seit der Finanzkrise sehr selten. Zweitens seien die Volatilitäts-Spitzen sehr kurzlebig gewesen. Der VIX-Future habe seit Juli 2012 nur einen Tag über 30 und 22 Tage über 25 gehandelt. Die aggressive Buy-the-Dip Mentalität und die dementsprechend schnelle Volatilitäts-Umkehr seien für Portfolio-Hedges sehr schmerzhaft gewesen. Die Anleger scheinen verstanden zu haben, dass das Zeitfenster zur Monetarisierung ihrer Hedges sehr klein ist, so die Experten von Unigestion. Dieses Verhalten habe das Phänomen umso mehr beschleunigt. Um in ein Umfeld mit höherer Volatilität zu gelangen, benötige man einen erhöhten "Angstfaktor", der den "Gierfaktor" ersetze.