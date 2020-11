Xetra-Aktienkurs Vodafone-Aktie:

1,44 EUR +7,62% (16.11.2020, 17:35)



London Stock Exchange-Aktienkurs Vodafone-Aktie:

127,78 GBp +6,91% (16.11.2020, 17:35)



ISIN Vodafone-Aktie:

GB00BH4HKS39



WKN Vodafone-Aktie:

A1XA83



Ticker-Symbol Vodafone-Aktie:

VODI



London Domestic Ticker-Symbol Vodafone-Aktie:

VOD



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Vodafone-Aktie:

VODPD



Kurzprofil Vodafone Group Plc:



Die Vodafone Group Plc (ISIN: GB00BH4HKS39, WKN: A1XA83, Ticker-Symbol: VODI, London: VOD, Nasdaq OTC-Symbol: VODPD) ist ein international tätiges Mobilfunkunternehmen aus Großbritannien mit Hauptsitz in Newbury (Berkshire). Die Zentrale befindet sich jedoch in London.



Vodafone erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von 41,0 Milliarden GBP und beschäftigte weltweit 107.667 Mitarbeiter. Die deutsche Vodafone GmbH ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Vodafone Group Plc und und wird seit Oktober 2015 von Hannes Ametsreiter geleitet. Der deutsche Teil von Vodafone hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf und beschäftigt etwa 11.000 Mitarbeiter. (16.11.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vodafone-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobilfunkkonzerns Vodafone Group Plc (ISIN: GB00BH4HKS39, WKN: A1XA83, Ticker-Symbol: VODI, London: VOD, Nasdaq OTC-Symbol: VODPD) unter die Lupe.Die Durststrecke bei Vodafone scheine zu Ende zu sein. Starke Quartalszahlen würden der Aktie des britischen Telekomkonzerns am Montag neuen Schwung verleihen, nachdem sich der Kurs zuletzt bereits deutlich erholt habe.Das zweite Geschäftsquartal sei bei Vodafone deutlich besser ausgefallen als von Experten erwartet. Der wichtige Serviceumsatz sei im Vergleich zum Vorjahr organisch nur um 0,4 Prozent auf 9,31 Mrd. Euro gesunken. In diesen Erlösen seien keine Einnahmen aus dem Verkauf von Endgeräten wie Smartphones und Tablets einberechnet. Im ersten Geschäftsquartal habe Vodafone noch deutliche Einbußen hinnehmen müssen, etwa weil Roaming-Umsätze infolge der Corona-Reiserestriktionen gefehlt hätten.Im Geschäftsjahr 20/21 (bis Ende März) rechne Konzernchef Nick Read nun mit einem um Sondereffekte bereinigten EBITDA in Höhe von 14,4 bis 14,6 Mrd. Euro. Bislang sei Vodafone davon ausgegangen, das Vorjahresergebnis von 14,5 Mrd. Euro maximal halten zu können, habe aber auch einen leichten Rückgang als möglich erachtet. Zudem habe Vodafone angekündigt, seinen Aktionären eine Zwischendividende von 4,50 Cent je Aktie auszahlen zu wollen - also so viel wie vor einem Jahr.Unterdessen habe Vodafone am Montag bekannt gegeben, dass der Börsengang seiner europäischen Funkturmsparte Vantage Towers im Plan liege. Die Nachrichtenagentur Bloomberg habe bereits unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet, dass das Unternehmen mit dem IPO vier Milliarden Euro einnehmen wolle. Der Börsengang in Frankfurt solle im ersten Quartal des kommenden Jahres erfolgen.Wer investiert ist, bleibt dabei, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Vodafone-Aktie: