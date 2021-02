Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Vodafone.



Kurzprofil Vodafone Group Plc:



Die Vodafone Group Plc (ISIN: GB00BH4HKS39, WKN: A1XA83, Ticker-Symbol: VODI, London: VOD, Nasdaq OTC-Symbol: VODPD) ist ein international tätiges Mobilfunkunternehmen aus Großbritannien mit Hauptsitz in Newbury (Berkshire). Die Zentrale befindet sich jedoch in London. Im Geschäftsjahr 2019/2020 (bis zum 31. März 2020) erzielte Vodafone weltweit einen Umsatz von rund 45 Milliarden Euro und die Anzahl der Beschäftigten betrug rund 95.200. Die deutsche Vodafone GmbH ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Vodafone Group Plc und wird seit Oktober 2015 von Johannes Ametsreiter geleitet. Der deutsche Teil von Vodafone hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf und beschäftigt etwa 16.000 Mitarbeiter. (03.02.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vodafone-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobilfunkkonzerns Vodafone Group Plc (ISIN: GB00BH4HKS39, WKN: A1XA83, Ticker-Symbol: VODI, London: VOD, Nasdaq OTC-Symbol: VODPF) unter die Lupe.Solide Geschäfte in seinem wichtigsten Einzelmarkt Deutschland hätten dem britischen Telekomkonzern Vodafone ein besseres Quartal beschert als erwartet. Der von Analysten besonders beachtete Konzern-Serviceumsatz sei im dritten Geschäftsquartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum aus eigener Kraft um 0,4 Prozent auf 9,4 Milliarden Euro getiegen, wie das Unternehmen am Mittwoch mitgeteilt habe.Vodafone habe ein weiteres Jahresviertel mit einem Rekord-Internetvolumen verzeichnet, habe Konzernchef Nick Read laut Mitteilung gesagt. So würden viele Menschen wegen andauernder Corona-Lockdowns ihre Smartphones intensiver nutzen. Der Konzernumsatz sei in den drei Monaten bis Ende Dezember dennoch organisch um 0,3 Prozent auf 11,2 Milliarden Euro gefallen. Inklusive Zu- und Verkäufe von Unternehmensteilen sowie um Wechselkursschwankungen sei es ein Minus von 4,7 Prozent gewesen.Die Ziele für das bis Ende März laufende Geschäftsjahr habe das Unternehmen bestätigt. Es peile weiterhin einen bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 14,4 bis 14,6 Milliarden Euro an. Zudem sei der Börsengang der europäischen Funkturmsparte Vantage Towers auf Kurs. Neuigkeiten dazu wolle das Management am 15. Februar vorstellen.Analysten hätten im Durchschnitt mit einem kleinen Rückgang der Gesamterlöse ohne Einnahmen aus dem Verkauf von Endgeräten wie Smartphones und Tablets gerechnet. In all seinen anderen europäischen Märkten habe Vodafone organische Serviceumsatz-Rückgänge verzeichnet. Vor allem in Italien hätten Roaming-Einnahmen gefehlt, die üblicherweise durch Touristen realisiert würden.Vodafone überzeuge mit Zahlen. Die Aktie könne knapp fünf Prozent zulegen. Wichtig werde nun der Termin am 15. Februar, wenn es Neuigkeiten zum Milliarden-IPO von Vantage Towers gebe.Anleger können weiter an Bord bleiben und die Gewinne laufen lassen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.02.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link