Kurzprofil Vodafone Group Plc:



Die Vodafone Group Plc (ISIN: GB00BH4HKS39, WKN: A1XA83, Ticker-Symbol: VODI, London: VOD, Nasdaq OTC-Symbol: VODPD) ist ein international tätiges Mobilfunkunternehmen aus Großbritannien mit Hauptsitz in Newbury (Berkshire). Die Zentrale befindet sich jedoch in London.



Vodafone erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von 41,0 Milliarden GBP und beschäftigte weltweit 107.667 Mitarbeiter. Die deutsche Vodafone GmbH ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Vodafone Group Plc und und wird seit Oktober 2015 von Hannes Ametsreiter geleitet. Der deutsche Teil von Vodafone hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf und beschäftigt etwa 11.000 Mitarbeiter. (03.09.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Vodafone-Aktienanalyse von Analyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Analyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Mobilfunkkonzerns Vodafone Group Plc (ISIN: GB00BH4HKS39, WKN: A1XA83, Ticker-Symbol: VODI, London: VOD, Nasdaq OTC-Symbol: VODPD) von 1,93 GBP auf 1,82 GBP.Nachdem der Konzern erst Mitte Mai für 18,4 Mrd. Euro die Übernahme der europäischen Assets von Liberty Global (u.a. Unitymedia) bekannt gegeben habe, komme es nun zu Veränderungen im Australien-Geschäft. Vodafone bündle demnach das verlustreiche Australien-Geschäft wie erwartet mit dem Internetanbieter TPG Telecom. Das Unternehmen Vodafone Hutchison Australia, das Vodafone gemeinsam mit dem Partner CK Hutchison betreibe, solle mit dem Breitbandanbieter TPG Telecom zusammengelegt werden, wie beide Unternehmen am 30.08. gemeldet hätten. Dieser Schritt sei erwartet worden, da die Konzerne bereits Verhandlungen darüber bestätigt hätten.Der Zusammenschluss bringe aus Sicht des Analysten keinen nennenswerten Mehrwert. Beständig schreite der Konzernumbau voran bzw. akquiriert, fusioniert oder verkauft Vodafone Geschäftsteile. Den Vodafone-Aktionären habe dies aber noch nichts gebracht. Die Aktie tendiere seit Jahren schwach und befinde sich - nach zuletzt negativen Analystenkommentaren und Sorgen um die Jahresziele sowie die Dividende - derzeit sogar auf einem Fünfjahrestief.Markus Friebel, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Vodafone-Aktie bekräftigt. (Analyse vom 03.09.2018)