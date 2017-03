London Stock Exchange-Aktienkurs Vodafone-Aktie:

Vodafone Group Plc:



Die Vodafone Group Plc (ISIN: GB00BH4HKS39, WKN: A1XA83, Ticker-Symbol: VODI, London: VOD, Nasdaq OTC-Symbol: VODPD) ist ein international tätiges Mobilfunkunternehmen aus Großbritannien mit Hauptsitz in Newbury (Berkshire). Die Zentrale befindet sich jedoch in London.



Vodafone erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von 41,0 Milliarden GBP und beschäftigte weltweit 107.667 Mitarbeiter. Die deutsche Vodafone GmbH ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Vodafone Group Plc und und wird seit Oktober 2015 von Hannes Ametsreiter geleitet. Der deutsche Teil von Vodafone hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf und beschäftigt etwa 11.000 Mitarbeiter. (21.03.2017/ac/a/a)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Vodafone-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des britischen Mobilfunkkonzerns Vodafone Group Plc (ISIN: GB00BH4HKS39, WKN: A1XA83, Ticker-Symbol: VODI, London: VOD, Nasdaq OTC-Symbol: VODPD) von 2,10 GBP auf 2,20 GBP.Der Konzern fusioniere seine indische Tochter (Unternehmenswert: 11,0 Mrd. Euro; Indiengeschäft entspreche 12,1% der Serviceerlöse bzw. 11,5% des EBITDA von Vodafone im Geschäftsjahr 2015/16) wie erwartet mit dem Konkurrenten Idea Cellular (Unternehmenswert: 11,5 Mrd. Euro). Er halte dabei an dem fusionierten Unternehmen, und dem zukünftigen Marktführer im wettbewerbsintensiven indischen Telekommunikationsmarkt (35% Marktanteil bei den Kunden und 40% Marktanteil beim Umsatz), zunächst 45,1% und Idea 26,0%. Idea kaufe Vodafone dafür in einem ersten Schritt 4,9% der Anteile für umgerechnet rund 554 Mio. Euro ab und habe ferner das Recht, von Vodafone weitere Anteile zu übernehmen, um in den nächsten vier Jahren zu einem paritätischen Besitzverhältnis zu kommen.Die Transaktion solle 2018 abgeschlossen werden, womit dann das Indiengeschäft nicht mehr in der Vodafone-Bilanz aufgeführt werde. Ab dem vierten Jahr nach der Transaktion sollten sich die jährlichen Einsparungen auf umgerechnet rund 2 Mrd. Euro belaufen. Der Analyst werte die Fusion positiv, weil Vodafone hierdurch zum einen eine stärkere Marktposition in Indien bekomme und zum anderen auch die Möglichkeit, einfacher aus dem Indiengeschäft durch einen Beteiligungsverkauf auszusteigen. Das wenig profitable Indiengeschäft habe in den letzten Jahren immer mal wieder für Probleme gesorgt. Erst im vorletzten Quartal habe man 6,4 Mrd. Euro auf das Indiengeschäft abschreiben müssen.Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "halten"-Rating für die Vodafone-Aktie. (Analyse vom 21.03.2017)Xetra-Aktienkurs Vodafone-Aktie:2,46 EUR +0,70% (21.03.2017, 10:31)