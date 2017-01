ISIN Vodafone-Aktie:

Kurzprofil Vodafone Group Plc:



Die Vodafone Group Plc (ISIN: GB00BH4HKS39, WKN: A1XA83, Ticker-Symbol: VODI, London: VOD, Nasdaq OTC-Symbol: VODPD) ist ein international tätiges Mobilfunkunternehmen aus Großbritannien mit Hauptsitz in Newbury (Berkshire). Die Zentrale befindet sich jedoch in London.



Vodafone erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2013 einen Umsatz von 44,4 Mrd. GBP und beschäftigte weltweit 91.272 Mitarbeiter. Die deutsche Vodafone GmbH ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Vodafone Group Plc und wird zurzeit von Jens Schulte-Bockum geleitet. Der deutsche Teil von Vodafone hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf und beschäftigt etwa 12.000 Mitarbeiter. (10.01.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Vodafone-Aktienanalyse von Aktienanalyst Andrew Lee von Goldman Sachs:Andrew Lee, Aktienanalyst von Goldman Sachs, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des britischen Mobilfunkkonzerns Vodafone Group Plc (ISIN: GB00BH4HKS39, WKN: A1XA83, Ticker-Symbol: VODI, London: VOD, Nasdaq OTC-Symbol: VODPD).Nachdem sich die Telekom-Wertpapiere in Europa im Jahr 2016 aufgrund des gesunkenen Vertrauens in ein nachhaltiges Wachstum am schwächsten entwickelt hätten, sei jetzt die Zeit gekommen, wieder in ausgewählte Aktien zu investieren, so der Analyst. Für Vodafone würden das Selbsthilfepotenzial und das gestiegene Vertrauen in die Wachstumsaussichten sprechen.Andrew Lee, Aktienanalyst von Goldman Sachs, hat die Vodafone-Aktie von "neutral" auf "buy" heraufgestuft. Das Kursziel sei jedoch von 2,75 auf 2,60 GBP reduziert worden. (Analyse vom 10.01.2017)Börsenplätze Vodafone-Aktie:2,465 EUR +1,40% (10.01.2017, 14:31)London Stock Exchange-Aktienkurs Vodafone-Aktie:GBP 2,11 +1,46% (10.01.2017, 14:48)