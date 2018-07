London Stock Exchange-Aktienkurs Vodafone-Aktie:

Kurzprofil Vodafone Group Plc:



Die Vodafone Group Plc (ISIN: GB00BH4HKS39, WKN: A1XA83, Ticker-Symbol: VODI, London: VOD, Nasdaq OTC-Symbol: VODPD) ist ein international tätiges Mobilfunkunternehmen aus Großbritannien mit Hauptsitz in Newbury (Berkshire). Die Zentrale befindet sich jedoch in London.



Vodafone erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von 41,0 Milliarden GBP und beschäftigte weltweit 107.667 Mitarbeiter. Die deutsche Vodafone GmbH ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Vodafone Group Plc und und wird seit Oktober 2015 von Hannes Ametsreiter geleitet. Der deutsche Teil von Vodafone hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf und beschäftigt etwa 11.000 Mitarbeiter. (02.07.2018/ac/a/a)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Vodafone-Aktienanalyse von Bettina Deuscher, Investmentanalystin von der LBBW:Bettina Deuscher, Investmentanalystin der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Telekomkonzerns Vodafone Group Plc (ISIN: GB00BH4HKS39, WKN: A1XA83, Ticker-Symbol: VODI, London: VOD, Nasdaq OTC-Symbol: VODPD).Der in UK beheimatete Telekomkonzern Vodafone habe das Geschäftsjahr 2017/18 (per 31.03.2018) mit einer soliden Bilanz beendet. Neben einer insgesamt positiven Nachfrageentwicklung sei dies mit weiteren Kosteneinsparungen infolge der Programme "Digital Vodafone" und "Fit for Growth" begründet worden. Im Schlussquartal seien in den vier Kernmärkten Europas (Deutschland, Italien, UK und Spanien) erneut organische Wachstumsraten beim Umsatz zwischen +0,7% und +1,8% yoy verzeichnet worden. Unter dem Strich habe das organische Wachstum des Konzernumsatzes auf Jahressicht +1,6% yoy betragen, vor Bereinigungen habe sich ein leichter Umsatzrückgang von 2% ergeben. Dieser sei mit dem zwischenzeitlich abgeschlossenen Verkauf von Vodafone Netherlands (Festnetz) und Einbußen infolge ungünstiger Fremdwährungseffekte begründet worden.Auf den Kernmärkten Europas hätten die EBITDA-Zuwächse auf Jahressicht +1,4% bis +8,3% yoy umgefasst. Ebenso positiv habe sich das EBITDA der Kernmärkte von AMAP mit Zuwachsraten zwischen +5,2% und +22,6% yoy entwickelt, Ausnahme sei Indien mit zweistelligen Prozenteinbußen bei Umsatz und EBITDA gewesen. Das adj. EBITDA im Konzern sei um 4,2% verbessert worden, organisch +11,8% yoy. Die adj. EBITDA-Marge habe sich auf 31,7% (VJ 29,7%) erhöht. Auch beim Free Cash Flow (vor Spektrum) sei das Jahresziel erfüllt worden. Für 2018/19 werde mit weiteren organischen Ergebnisverbesserungen gerechnet. Der geplante Milliarden-Kauf eines Großteils des Europageschäftes des Kabelnetzbetreibers Liberty Global solle zur Stärkung der Marktpositionen beitragen. Er bedürfe noch der aufsichtsrechtlichen Genehmigung und solle bis Mitte 2019 abgeschlossen werden.Unser DCF-Modell ergibt ein unverändertes Kursziel von 2,50 GBP und "kaufen"-Rating für die Vodafone-Aktie. Zu den Risiken würden vor allem Akquisitionsrisiken bezüglich des geplanten Liberty Global Deals, der Abschluss des Indien-Deals sowie Regulierungs-, Konjunktur-, Währungs-und Wettbewerbsrisiken zählen. (Analyse vom 02.07.2018)Börsenplätze Vodafone-Aktie:Xetra-Aktienkurs Vodafone-Aktie:2,102 EUR -0,71% (02.07.2018, 14:47)