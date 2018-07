London Stock Exchange-Aktienkurs Vodafone-Aktie:

Die Vodafone Group Plc (ISIN: GB00BH4HKS39, WKN: A1XA83, Ticker-Symbol: VODI, London: VOD, Nasdaq OTC-Symbol: VODPD) ist ein international tätiges Mobilfunkunternehmen aus Großbritannien mit Hauptsitz in Newbury (Berkshire). Die Zentrale befindet sich jedoch in London.



Vodafone erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von 41,0 Milliarden GBP und beschäftigte weltweit 107.667 Mitarbeiter. Die deutsche Vodafone GmbH ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Vodafone Group Plc und und wird seit Oktober 2015 von Hannes Ametsreiter geleitet. Der deutsche Teil von Vodafone hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf und beschäftigt etwa 11.000 Mitarbeiter. (26.07.2018/ac/a/a)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Vodafone-Aktienanalyse von Analystin Bettina Deuscher von der LBBW:Bettina Deuscher, Investmentanalystin der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Telekomkonzerns Vodafone Group Plc (ISIN: GB00BH4HKS39, WKN: A1XA83, Ticker-Symbol: VODI, London: VOD, Nasdaq OTC-Symbol: VODPD).Traditionell veröffentliche Vodafone zum Auftaktquartal des abweichenden Geschäftsjahres (31.03.) ein eingeschränktes Reporting (Tradingstatement). Zudem sei auf die in Q1 2018/19 erstmals erfolgte Berücksichtigung neuer IFRS-Rechnungslegungsvorschriften hinzuweisen. Die Umsatzentwicklung in Q1 habe insgesamt der Erwartungen der Analystin entsprochen. Die Umsätze hätten 11.229 Mio. EUR betragen, was organisch ein Plus von 1,5% yoy bedeutet habe. Vor Bereinigung hätten sich Umsatzeinbußen von -2,1% ergeben, die auf negative Währungseffekte und den Verkauf von Vodafone Qatar zurückzuführen gewesen seien. Positive Treiber seien die Konvergenzstrategie mit höherpreisigen Bündelprodukten (und weniger Kündigungen), der dynamisch wachsende Datenverkehr (in Q1 +57% yoy, Europe: 56%, AMAP: +58%) und das Unternehmensgeschäft, innerhalb dessen der Digitalisierungsbereich IoT (Internet of Things) kontinuierlich wachse (Q1 +12,6% yoy).Konzernweit hätten sich die reinen Serviceumsätze auf organischer Basis mit knapp 9,9 Mrd. EUR stabil entwickelt (+0,3% yoy, Q4 2017/18: +2,4%, Q3 2017/18: +1,1%, Q2 2017/18: +1,3%). Während innerhalb Europas die organischen Zuwachsraten in Deutschland, Irland, Portugal und Griechenland zwischen 1,7% bis 2,6% gelegen hätten, hätten sich Italien, UK und Spanien mit organischen Einbußen zwischen 2,2% bis 6,5% relativ schwach entwickelt. Die stark wachsenden Regionen Afrika und Asien (AMAP) hätten auch in Q1 ein hohes Plus von 7% verzeichnet. Die Jahresguidance sei unverändert bestätigt worden. Die derzeit in der Zulassungsphase befindliche Milliarden-Akquisition von Kabelanbieter in Europa biete Wachstumschancen im Festnetz Breitbandbereich.Bettina Deuscher, Investmentanalystin der LBBW, hat auf dem aktuellen Niveau ihre Kaufempfehlung für die Vodafone-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 250 GBp bekräftigt. bekräftigen wir unser Rating Kaufen. Zu den Risiken würden v.a. Akquisitionsrisiken bezüglich des geplanten Liberty Global Deals, der Abschluss desIndien-Deals sowie Regulierungs-, Konjunktur-, Währungs-und Wettbewerbsrisiken zählen. (Analyse vom 26.07.2018)Börsenplätze Vodafone-Aktie:Xetra-Aktienkurs Vodafone-Aktie:2,024 EUR +1,52% (26.07.2018, 16:28)