Kurzprofil Vivoryon Therapeutics AG:



Die Vivoryon Therapeutics AG (ISIN: DE0007921835, WKN: 792183, Ticker-Symbol: PB9, bald VVY) mit Hauptsitz in Halle (Saale) ist ein Unternehmen der Präzisionsmedizin mit einem fortgeschrittenen Kandidaten in der klinischen Entwicklung, das sich darauf konzentriert, Patienten Zugang zu "First-in-Class"-Therapien für altersbedingte Krankheiten zu ermöglichen.



Das Unternehmen verfügt über eine erfolgreiche Historie bei der Entwicklung marktreifer Medikamente, die auf post-translational modifizierende Enzyme gerichtet sind. Aktuelle Projekte konzentrieren sich auf die beiden Isoenzyme der Glutaminylzyklase, QPCT und QPCTL. QPCT ist das entscheidende Enzym für die Erzeugung stark neurotoxischer Pyroglutamat-Subtypen von Abeta. Seine Hemmung durch Vivoryons Leitmolekül PQ912 hat eine Phase-2a-Studie (SAPHIR) erfolgreich abgeschlossen und das Unternehmen hat ein Phase-2b-Kernprogramm initiiert.



QPCTL hingegen wurde als potenzielles Ziel in der Krebstherapie identifiziert. Die Blockierung der enzymatischen Funktion von QPTCL durch niedermolekulare Inhibitoren ist ein neuartiger therapeutischer Ansatz in der Krebsimmuntherapie, der auf dem Stummschalten des CD47/SIRP alpha-Signals beruht. Vivoryon hat eine einzigartige und außergewöhnlich starke Patentposition in Bezug auf QPCT- und QPCTL-Inhibitoren. www.vivoryon.com (29.06.2020/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Vivoryon Therapeutics-Aktienanalyse von FMR Research:Dr. Christian Ehmann, Aktienanalyst von FMR Research, bestätigt seine Kaufempfehlung für die Aktie des biopharmazeutisches Unternehmens Vivoryon Therapeutics AG (ISIN: DE0007921835, WKN: 792183, Ticker-Symbol: PB9).EU/US Studien von Varoglutamstat (PQ912) würden anlaufen: Am 26.06. habe Vivoryon bekannt gegeben, dass sie, zusammen mit der Universität von Kalifornien, ein modifiziertes Studienprotokoll für den Phase 2a-Teil der US-Studie einreichen würden. Die Phase-2a-Studie solle im Laufe des Jahres 2021 beginnen und in 2023 enden. Laut Studienprotokol würden 180 Patienten aufgenommen, die entweder PQ912 oder ein Placebo oral über einen Zeitraum von sechs Monaten erhalten würden. Die Studie werde eine Medikamententitrationsphase, ein frühes Ablesen der kognitiven Wirksamkeit, eine Bewertung der parallelen Dosisreaktionen auf drei verschiedene, pharmakologisch aktive Dosen von PQ912 und eine zusammengesetzte Bewertung der neuropsychologischen Testbatterie (NTB) zur Beurteilung der kognitiven Wirksamkeit umfassen. Die Daten zu Elektroenzephalographie (EEG) und Liquor-Biomarkern würden die EU-Studie der Phase 2b, VIVIAD, ergänzen. Die Phase-2a-Studie solle einen nahtlosen Übergang in die Phase 2b ermöglichen, die zu einem späteren Zeitpunkt beginnen solle. Die EU-Studie solle in H2/2020 beginnen und in 2023 enden.Vivoryon habe aktuell genug Mittel um die nun anstehenden klinischen Studien zu finanzieren. Auf Basis der Kosten der EU-Studie kalkuliere der Analyst die Aufwendungen der US-Phase 2a-Studie mit 25 Mio. Euro. Vivoryon habe angegeben, dass der NIH-Förderbetrag in Höhe von umgerechnet 13,3 Mio. Euro (ca. 15 Mio. US-Dollar) zu einem signifikanten Teil für diesen Abschnitt der US-Studie aufgewendet werde. Der Analyst gehe davon aus, dass sich dieser Betrag auf 8,8 Mio. Euro belaufe und verteile diese auf den Zeitraum von 2021e - 2023e. Er habe diese Änderungen entsprechend in seinem Modell berücksichtigt.Die Entscheidung von Vivoryon, die US-Studie aufzuteilen und diese mit den vorhandenen Finanzmitteln durchzuführen werte der Analyst positiv. Sollten die EU-Studie und der US-Teil erfolgreich sein, könnte Vivoryon über ein umfassendes Datenpaket verfügen, um weitere Partner zu gewinnen, die die weitere klinische Entwicklung von PQ912, z.B. eine US-Phase IIb, ermöglichen würden.Dr. Christian Ehmann, Aktienanalyst von FMR Research, bekräftigt seine "kaufen"-Empfehlung der Aktie, belässt sein Kursziel bei 9,00 Euro und berücksichtigt dabei den ausstehenden Kapitalbedarf für den vollständigen Abschluss der Phase II. (Analyse vom 29.06.2020)Die FMR Frankfurt Main Research AG hat mit der Oddo Seydler Bank AG einen Kooperationsvertrag geschlossen, auf dessen Grundlage sie diese Finanzanalyse erstellt. Die Oddo Seydler Bank AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.Die Oddo Seydler Bank AG, oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen, oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person:(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen