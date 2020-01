Euronext Paris-Aktienkurs Vivendi-Aktie:

25,67 EUR -0,70% (08.01.2020, 11:06)



ISIN Vivendi-Aktie:

FR0000127771



WKN Vivendi-Aktie:

591068



Ticker-Symbol Vivendi-Aktie:

VVU



Euronext - Paris Ticker Symbol Vivendi-Aktie:

VIV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Vivendi-Aktie:

VIVEF



Kurzprofil Vivendi SA:



Die Vivendi SA (ISIN: FR0000127771, WKN: 591068, Ticker-Symbol: VVU, EN Paris: VIV, Nasdaq OTC-Symbol: VIVEF) (ehemalige Vivendi Universal) ist der größte französische Medienkonzern. Er ist in den Sektoren Musik, Fernsehen, Film, Verlagswesen, Telekommunikation und Internet zum Teil international aktiv. Unter den Produkten befinden sich Kommunikationsprodukte wie Fest- und Mobilfunknetze, Satelliten- und Kabelübertragung, Internetangebote, Netzwerkzugänge und Dienstleistungen sowie Medienprodukte wie Filmverzeichnisse, der Musikkonzern Universal. (08.01.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Vivendi-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des französischen Medienkonzerns Vivendi SA (ISIN: FR0000127771, WKN: 591068, Ticker-Symbol: VVU, EN Paris: VIV, Nasdaq OTC-Symbol: VIVEF).Der Medienkonzern habe seine im August 2019 begonnenen Verhandlungen mit dem chinesischen Internet-Unternehmen Tencent (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D) abgeschlossen und wolle nun einen Anteil von 10% an seiner Tochtergesellschaft Universal Music Group (UMG) an ein von der Tencent-Gruppe geführtes Konsortium verkaufen. Laut Vivendi werde UMG dabei - wie bereits in Aussicht gestellt - mit 30 Mrd. Euro bewertet. Ende Juli 2018 habe Vivendi erstmals gemeldet, Anteile von bis zu 50% an UMG veräußern zu wollen. Die Transaktion solle, die Zustimmung der Kartellbehörden vorausgesetzt, bis Ende des ersten Halbjahres 2020 abgeschlossen sein. Des Weiteren besitze das Käuferkonsortium - wie ebenfalls bereits angekündigt - bis zum 15.01.2021 eine Option zum Erwerb weiterer 10% zum selben Preis. Darüber hinaus befinde sich Vivendi eigenen Angaben zufolge aktuell noch in Verhandlungen über einen weiteren Verkauf eines Minderheitsanteils.Mit dem Einstieg von Tencent wolle Vivendi laut eigenen Aussagen einen besseren Zugriff auf den asiatischen Musikmarkt bekommen, wo UMG bislang noch nicht allzu stark vertreten sei. Insgesamt sehe Jost den Anteilsverkauf bei UMG nach wie vor positiv.Bei unveränderten Prognosen bestätigt Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, sein "halten"-Rating für die Vivendi-Aktie. Das Kursziel werde von 27,00 Euro auf 28,00 Euro erhöht. (Analyse vom 08.01.2020)Börsenplätze Vivendi-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Vivendi-Aktie:25,65 EUR -0,62% (08.01.2020, 10:14)