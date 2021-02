Euronext Paris-Aktienkurs Vivendi-Aktie:

30,01 EUR -0,79% (18.02.2021, 09:40)



ISIN Vivendi-Aktie:

FR0000127771



WKN Vivendi-Aktie:

591068



Ticker-Symbol Vivendi-Aktie:

VVU



Euronext - Paris Ticker Symbol Vivendi-Aktie:

VIV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Vivendi-Aktie:

VIVEF



Kurzprofil Vivendi SA:



Die Vivendi SA (ISIN: FR0000127771, WKN: 591068, Ticker-Symbol: VVU, EN Paris: VIV, Nasdaq OTC-Symbol: VIVEF) (ehemalige Vivendi Universal) ist der größte französische Medienkonzern. Er ist in den Sektoren Musik, Fernsehen, Film, Verlagswesen, Telekommunikation und Internet zum Teil international aktiv. Unter den Produkten befinden sich Kommunikationsprodukte wie Fest- und Mobilfunknetze, Satelliten- und Kabelübertragung, Internetangebote, Netzwerkzugänge und Dienstleistungen sowie Medienprodukte wie Filmverzeichnisse, der Musikkonzern Universal. (18.02.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Vivendi-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des französischen Medienkonzerns Vivendi SA (ISIN: FR0000127771, WKN: 591068, Ticker-Symbol: VVU, EN Paris: VIV, Nasdaq OTC-Symbol: VIVEF) von 26 Euro auf 32 Euro.Vivendi wolle nun 60% des Kapitals der Universal Music Group (UMG) an die eigenen Aktionäre verteilen. Zudem solle der Börsengang nun noch vor Ende dieses Jahres stattfinden. Mitte Oktober habe der Konzern den Termin bereits von Anfang 2023 auf 2022 vorgezogen gehabt. Die Pläne zu einem Kurssprung bei der Vivendi-Aktie von 20% (15.02.). Im vergangenen Jahr habe Vivendi bereits 20% an UMG an ein Konsortium unter Führung von Tencent für insgesamt 6 Mrd. Euro verkauft gehabt. Die restlichen 20% sollten nach dem Börsengang bei Vivendi verbleiben. Die Hoffnung von Vivendi sei, dass nach der Abspaltung die restlichen Unternehmensbereiche von Vivendi höher als zurzeit bewertet würden. So liege die Bewertung von UMG nach der Tencent-Transaktion bei 30 Mrd. Euro und damit nur vergleichsweise moderat unter der aktuellen Marktkapitalisierung von Vivendi in Höhe von rund 36 Mrd. Euro - wohlgemerkt nach dem Kurssprung von 20% von Montag.Konglomerate würden an der Börse üblicherweise mit einem hohen Abschlag bewertet. Das IPO von UMG solle diesen beseitigen. Jedoch verliere Vivendi mit UMG fast die Hälfte des Konzernumsatzes, zwei Drittel des Gewinns und den größten Wachstumsmotor. Es sei daher nach Meinung des Analysten sehr unsicher, wie es für Vivendi nach einem Börsengang von UMG weitergehen werde. Die Vivendi-Aktionäre sollten auf einer außerordentlichen Hauptversammlung am 29.03. über die Börsenpläne entscheiden. Der Analyst behalte seine EPS-Prognosen bei.Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Vivendi-Aktie (Dividendenerwartung des Analysten: 0,60 Euro/Aktie) weiterhin mit "halten". (Analyse vom 18.02.2021)Börsenplätze Vivendi-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Vivendi-Aktie:29,98 EUR -0,66% (18.02.2021, 09:29)