Euronext Paris-Aktienkurs Vivendi-Aktie:

24,34 EUR -2,72% (02.08.2019, 14:53)



ISIN Vivendi-Aktie:

FR0000127771



WKN Vivendi-Aktie:

591068



Ticker-Symbol Vivendi-Aktie:

VVU



Euronext - Paris Ticker Symbol Vivendi-Aktie:

VIV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Vivendi-Aktie:

VIVEF



Kurzprofil Vivendi SA:



Die Vivendi SA (ISIN: FR0000127771, WKN: 591068, Ticker-Symbol: VVU, EN Paris: VIV, Nasdaq OTC-Symbol: VIVEF) (ehemalige Vivendi Universal) ist der größte französische Medienkonzern. Er ist in den Sektoren Musik, Fernsehen, Film, Verlagswesen, Telekommunikation und Internet zum Teil international aktiv. Unter den Produkten befinden sich Kommunikationsprodukte wie Fest- und Mobilfunknetze, Satelliten- und Kabelübertragung, Internetangebote, Netzwerkzugänge und Dienstleistungen sowie Medienprodukte wie Filmverzeichnisse, der Musikkonzern Universal. (02.08.2019/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Vivendi-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des französischen Medienkonzerns Vivendi SA (ISIN: FR0000127771, WKN: 591068, Ticker-Symbol: VVU, EN Paris: VIV, Nasdaq OTC-Symbol: VIVEF).Vor allem dank des anhaltend starken Wachstums des Musikgeschäfts (+24,9% y/y auf 1,76 Mrd. Euro) habe der Konzernumsatz in Q2/2019 überraschend deutlich um 16,2% auf 3,89 (Vj.: 3,35; Analystenerwartung: 3,77; Marktkonsens: 3,68) Mrd. Euro zulegen können. Aber auch die Übernahme des Verlagshauses Editis sowie positive Währungseffekte hätten Wachstumsimpulse gesetzt. Das organische Umsatzwachstum habe aber dennoch bei +7,7% y/y gelegen. Auch bezüglich der nur halbjährlich ausgewiesenen Ergebnisentwicklung habe Vivendi über den Analystenerwartungen gelegen (bspw. EBITA: +32,4% auf 718 (Vj.: 542; Analystenerwartung: 673; Marktkonsens: 732) Mio. Euro). Aufgrund der in H1/2019 besser als von ihm erwarteten Ergebnisentwicklung habe Jost seine EPS-Prognosen erhöht.Das Musikgeschäft sowie die regelmäßigen Übernahmen seien bei Vivendi die wesentlichen Impulsgeber. Der Teilverkauf von UMG könnte nach Meinung des Analysten einen zweistelligen Milliardenbetrag einbringen und nochmal für Impulse bei der Vivendi-Aktie sorgen.Markus Jost, Analyst von Independent Research, bestätigt seine Halteempfehlung für die Vivendi-Aktie. Das Kursziel werde von 26,50 Euro auf 27,00 Euro angehoben. (Analyse vom 02.08.2019)Börsenplätze Vivendi-Aktie:Xetra-Aktienkurs Vivendi-Aktie:24,36 EUR -2,68% (02.08.2019, 13:28)