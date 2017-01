ISIN Vivendi-Aktie:

FR0000127771



WKN Vivendi-Aktie:

591068



Ticker-Symbol Vivendi-Aktie:

VVU



Euronext - Paris Ticker Symbol Vivendi-Aktie:

VIV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Vivendi-Aktie:

VIVEF



Kurzprofil Vivendi SA:



Die Vivendi SA (ISIN: FR0000127771, WKN: 591068, Ticker-Symbol: VVU, EN Paris: VIV, Nasdaq OTC-Symbol: VIVEF) (ehemalige Vivendi Universal) ist der größte französische Medienkonzern. Er ist in den Sektoren Musik, Fernsehen, Film, Verlagswesen, Telekommunikation und Internet zum Teil international aktiv. Unter den Produkten befinden sich Kommunikationsprodukte wie Fest- und Mobilfunknetze, Satelliten- und Kabelübertragung, Internetangebote, Netzwerkzugänge und Dienstleistungen sowie Medienprodukte wie Filmverzeichnisse, der Musikkonzern Universal. (13.01.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Vivendi-Aktienanalyse der Aktienanalystin Lisa Yang von Goldman Sachs:Lisa Yang, Aktienanalystin von Goldman Sachs, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Rating sowie das Kursziel für die Aktie des französischen Medienkonzerns Vivendi SA (ISIN: FR0000127771, WKN: 591068, Ticker-Symbol: VVU, EN Paris: VIV, Nasdaq OTC-Symbol: VIVEF).Nach Ansicht der Aktienanalystin seien Aktien aus der Medienbranche nach einer gegenüber dem Markt ungewohnt schwachen Kursentwicklung attraktiv. Die aktuellen Bewertungen würden das steigende Wachstum nicht reflektieren und vielversprechende Möglichkeiten schaffen. Bei Vivendi weise Yang aber auf kurzfristige Unsicherheiten wegen Übernahmeaktivitäten hin.Lisa Yang, Aktienanalystin von Goldman Sachs, stuft die Vivendi-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse von "Conviction Buy List" auf "buy" zurück und reduziert das Kursziel von 24,30 auf 22,40 Euro. (Analyse vom 13.01.2017)Xetra-Aktienkurs Vivendi-Aktie:18,08 EUR +1,77% (13.01.2017, 11:41)Euronext Paris-Aktienkurs Vivendi-Aktie:17,995 EUR +1,24% (13.01.2017, 12:26)