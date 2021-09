Xetra-Aktienkurs Vitesco-Aktie:

51,30 EUR -0,77% (30.09.2021, 11:30)



Tradegate-Aktienkurs Vitesco-Aktie:

51,40 EUR -0,19% (30.09.2021, 11:40)



ISIN Vitesco-Aktie:

DE000VTSC017



WKN Vitesco-Aktie:

VTSC01



Ticker-Symbol Vitesco-Aktie:

VTSC/D



Kurzprofil Vitesco Technologies Group AG:



Vitesco Technologies (ISIN: DE000VTSC017, WKN: VTSC01, Ticker-Symbol: VTSC/D) ist ein international führender Entwickler und Hersteller moderner Antriebstechnologien für nachhaltige Mobilität. Mit intelligenten Systemlösungen und Komponenten für Elektro-, Hybrid- und Verbrennungsantriebe macht Vitesco Technologies Mobilität sauber, effizient und erschwinglich. Das Produktportfolio umfasst elektrische Antriebe, elektronische Steuerungen, Sensoren und Aktuatoren sowie Lösungen zur Abgasnachbehandlung. Vitesco Technologies erzielte 2020 einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro und beschäftigt knapp 40.000 Mitarbeiter an rund 50 Standorten. Vitesco Technologies hat seinen Hauptsitz in Regensburg. (30.09.2021/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Vitesco mit durchwachsenem Börsenstart - AktienanalyseDie Abspaltung von Vitesco (ISIN: DE000VTSC017, WKN: VTSC01, Ticker-Symbol: VTSC/D) von Continental ist vollzogen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Aktionäre des DAX-Konzerns hätten Anteile an der Antriebstochter im Verhältnis fünf zu eins in ihre Depots eingebucht bekommen. Der Börsenstart sei durchwachsen verlaufen. Nach einem ersten Kurs bei 59,80 Euro seien die Vitesco-Papiere am Abend zu 58,90 Euro aus dem Handel gegangen. Etwas Rückenwind habe der Börsenneuling in den Tagen danach durch eine positive Analystenstimme erhalten. Die Experten der Deutschen Bank hätten die Beobachtung der Papiere mit einer Kaufempfehlung aufgenommen. Das Kerngeschäft von Vitesco verspreche ordentliches Umsatz- und Ergebniswachstum. Gerade das Thema Elektrifizierung sei mittelfristig eine enorme Triebfeder. Die Experten hätten ein Kursziel von 72 Euro genannt.In der Tat sei Vitesco im Bereich E-Mobilität gut positioniert, dürfte aber in den kommenden Jahren noch Verluste schreiben. Zudem rechne der Autozulieferer für 2021 mit deutlichen Umsatzbelastungen durch die Halbleiterkrise. Der Engpass bei Computerchips habe die guten Perspektiven für die ganze Branche "massiv eingebremst", habe Vorstandschef Andreas Wolf zu "Euro am Sonntag" gesagt. Der globale Automarkt werde in diesem Jahr statt prozentual zweistellig nur noch einstellig zulegen. Aus Sicht von Wolf würden sich bei dem Chipengpass noch zwei bis drei schwierige Monate abzeichnen. "Vielleicht gibt es bis Anfang 2022 eine leichte Entspannung, weil Chiphersteller ihre Kapazitäten ausbauen. Das heißt aber nicht, dass wir dann den Normalzustand erreicht haben."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Vitesco-Aktie: