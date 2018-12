Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die Vita 34 AG (ISIN: DE000A0BL849, WKN: A0BL84, Ticker-Symbol: V3V, NASDAQ OTC-Symbol: VTIAF) mit Sitz in Leipzig ist die größte und erfahrenste Stammzellbank im deutschsprachigen Raum. Das 1997 gegründete Unternehmen ist Spezialist für die Einlagerung von Stammzellen aus Nabelschnurblut und -gewebe zur medizinischen Vorsorge sowie für die Herstellung von Stammzelltransplantaten aus Nabelschnurblut. Gegenwärtig wird das Nabelschnurblut und -gewebe von rund 150.000 Kindern aus Deutschland und weiteren europäischen sowie außereuropäischen Ländern bei Vita 34 gelagert. Mit bereits 30 Anwendungen von zuvor im eigenen Kryolager aufbewahrten und für die medizinische Therapie hochwertig aufbereiteten Stammzelldepots kann Vita 34 die große Qualität ihrer Stammzellpräparate eindrucksvoll bestätigen. (17.12.2018/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Vita 34-Aktienanalyse von Aktienanalyst Henrik Markmann von der Montega AG:Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Vita 34 AG (ISIN: DE000A0BL849, WKN: A0BL84, Ticker-Symbol: V3V, NASDAQ OTC-Symbol: VTIAF).Vita 34 habe jüngst über den aktuellen Stand der Anwendungen von Nabelschnurblut berichtet. Die wesentlichen Erkenntnisse daraus sowie die damit einhergehenden strategischen Veränderungen seien nachfolgend beschrieben.Im laufenden Jahr habe Vita 34 bereits den fünften erfolgreichen Einsatz von Nabelschnurblut aus dem eigenen Bestand verzeichnen können, was der höchsten Zahl von Anwendungen innerhalb eines Jahres entspreche. Insgesamt habe Vita 34 damit schon den 35. Gebrauch einer Einlagerung verbucht und stelle einen steigenden Trend in Aussicht, da nach Unternehmensangaben bereits weitere Einlagerungen angefragt worden seien. Die steigende Zahl von Anwendungsfällen werde vor allem durch die weiterführende Forschung in diesem Bereich vorangetrieben.Beispielsweise habe eine kürzlich veröffentlichte Studie der Duke Universität (USA) gezeigt, dass bei Kindern mit zerebralen Lähmungen oder mit Autismus der Einsatz von Nabelschnurblut Verbesserungen im Krankheitsbild bringen könne. Durch die Fortschritte bei der Erweiterung des Anwendungsbereichs erwarte der Vorstand mittel- bis langfristig auch eine erhöhte Wahrnehmung für die Einlagerung von Stammzellen sowie das Leistungsangebot der Vita 34. Letztlich sollten dadurch auch die Einlagerungszahlen in den relevanten Märkten Deutschland (2%) bzw. der EU (2%) weiter steigen (MONe: 3 bis 5%).Vita 34 arbeite kontinuierlich daran, neben den etablierten Nabelschnurblut-Produkten auch neue Produkte in den Markt zu bringen. Bereits seit einiger Zeit beschäftige sich Vita 34 im Rahmen eines Forschungsprojekts zum Thema Kryokonservierung von Fettgewebe mit Möglichkeiten, neben den Stammzellen aus Nabelschnurblut auch andere Zellen einzulagern. Inzwischen habe das Unternehmen große Fortschritte gemacht und stehe mit dem Produkt Adipovita kurz vor dem Marktstart. Die GMP-Zulassung vom Paul-Ehrlich-Institut erwarte der Vorstand in H2 2019.Die Bekanntgabe eines weiteren Anwendungsfalls einer Nabelschnurbluteinlagerung aus dem eigenen Bestand sowie die konkretisierten Schritte bzgl. der Transformation zur Zellbank würden die Potenziale der Zelltherapie und des Geschäftsmodells von Vita 34 verdeutlichen.Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, sieht das Unternehmen damit auch auf dem richtigen Weg, die gesteckten Mittelfristziele zu erreichen und bestätigt daher seine Kaufempfehlung mit unverändertem Kursziel von 15,00 Euro für die Vita 34-Aktie. (Analyse vom 17.12.2018)