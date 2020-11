Börsenplätze Vita 34-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Vita 34-Aktie:

12,60 EUR +0,40% (25.11.2020, 10:05)



Tradegate-Aktienkurs Vita 34-Aktie:

12,50 EUR -1,19% (24.11.2020)



ISIN Vita 34-Aktie:

DE000A0BL849



WKN Vita 34-Aktie:

A0BL84



Ticker-Symbol Vita 34-Aktie:

V3V



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Vita 34-Aktie:

VTIAF



Kurzprofil Vita 34 AG:



Vita 34 (ISIN: DE000A0BL849, WKN: A0BL84, Ticker-Symbol: V3V, NASDAQ OTC-Symbol: VTIAF) in Leipzig wurde 1997 als erste private Nabelschnurblutbank Europas gegründet und bietet als Komplettanbieter für Kryokonservierung die Entnahmelogistik, die Aufbereitung und die Einlagerung von Stammzellen aus Nabelschnurblut und Nabelschnurgewebe an. Mehr als 215.000 Kunden aus Deutschland und weiteren 20 Ländern haben bereits mit einem Stammzelldepot bei Vita 34 für die Gesundheit ihrer Kinder vorgesorgt. Und mit bereits 37 Anwendungen konnte Vita 34 die hohe Qualität der eingelagerten Stammzellpräparate bestätigen.



Dabei gleichermaßen vereint, sehen sich Mitarbeiter und Führungskräfte in ihrem Glauben an Fortschritt und Innovation in der Stammzellentherapie. In ihr steckt enormes medizinisches Potenzial und diese Entwicklung möchte Vita 34 aktiv mitgestalten. Dazu gehört nicht nur besonderes berufliches Know-how aus den Bereichen der Chemie, der Biologie und der Biotechnologie sowie der Medizin, sondern auch der Mut und die Weitsicht ein Unternehmen im Spannungsfeld zwischen Forschung und Wirtschaft sicher, innovativ und mit stetem Wachstum in die Zukunft zu führen. (25.11.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Vita 34-Aktienanalyse von Analyst Henrik Markmann von der Montega AG:Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Vita 34 AG (ISIN: DE000A0BL849, WKN: A0BL84, Ticker-Symbol: V3V, NASDAQ OTC-Symbol: VTIAF).In der neuesten Unternehmenspräsentation von Vita 34 seien erstmalig genauere Einzelheiten zur bevorstehenden Verlängerung von Altverträgen aufgeführt. Der Analyst habe dies nun zum Anlass genommen, um seine Annahmen zu plausibilisieren bzw. die kurz- bis langfristigen Prognosen anzupassen.Laut Vita 34 würden in den nächsten Jahren durchschnittlich 5.000 Altverträge pro Jahr auslaufen. Das Management gehe davon aus, dass der Churn bei unter 2% liegen werde. Unter Berücksichtigung einer durchschnittlichen Gebühr bei Verlängerung der Einlagerung von 120 Euro p.a. dürfte daraus ab 2021 ein zusätzlicher Umsatzbeitrag in Höhe von rund 0,6 Mio. Euro p.a. resultieren. Aufgrund von standardisierten Prozessen sowie der nicht nennenswerten Zusatzkosten bei Vertragsverlängerung rechne Vita 34 mit einer sehr hohen zweistelligen Marge (ca. 95%), was einen EBITDA-Effekt von ebenfalls knapp 0,6 Mio. Euro p.a. impliziere.Den Effekt der wiederkehrenden Erlöse habe der Analyst in seinen Prognosen in sehr geringem Umfang bereits antizipiert. Nachdem nun jedoch konkrete Annahmen vom Unternehmen kommuniziert worden seien und er vom Erfolg der Vertragsverlängerungen nach wie vor überzeugt sei, habe er unter Berücksichtigung eines Risiko-Abschlags in Höhe von 20% für etwaige Planungsunsicherheiten seine Prognosen für 2021 ff. angehoben. Er gehe nun bis 2026 von einer Steigerung der Erlöse um durchschnittlich 6,6% aus (zuvor: 4,9%). Darüber hinaus halte er im gleichen Zeitraum eine überproportionale Verbesserung der EBIT-Marge auf durchschnittlich 22,5% für plausibel (zuvor: 19,9%).Da die EBIT-Marge nun bis 2026 auf 27,0% steigen dürfte (zuvor: 22,0%), habe der Analyst auch die Terminal Value-Marge auf 24,0% angehoben (zuvor: 19,0%). Da die operativen Effekte durch die Vertragsverlängerungen bereits ab dem kommenden Geschäftsjahr erste positive Impulse liefern sollten, halte er auch eine Höherbewertung der Aktie in den nächsten Monaten für realistisch. Einziger Wehrmutstropfen sei die derzeitige Unsicherheit bzgl. der genaueren Parameter für einen potenziellen Merger zwischen Vita 34 und PBKM.Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt die Kaufempfehlung für die Vita 34-Aktie. (Analyse vom 25.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link