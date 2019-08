Tradegate-Aktienkurs Vita 34-Aktie:

Kurzprofil Vita 34 AG:



Vita 34 (ISIN: DE000A0BL849, WKN: A0BL84, Ticker-Symbol: V3V, NASDAQ OTC-Symbol: VTIAF) in Leipzig wurde 1997 als erste private Nabelschnurblutbank Europas gegründet und bietet als Komplettanbieter für Kryokonservierung die Entnahmelogistik, die Aufbereitung und die Einlagerung von Stammzellen aus Nabelschnurblut und Nabelschnurgewebe an. Mehr als 215.000 Kunden aus Deutschland und weiteren 20 Ländern haben bereits mit einem Stammzelldepot bei Vita 34 für die Gesundheit ihrer Kinder vorgesorgt. Und mit bereits 37 Anwendungen konnte Vita 34 die hohe Qualität der eingelagerten Stammzellpräparate bestätigen.



Dabei gleichermaßen vereint, sehen sich Mitarbeiter und Führungskräfte in ihrem Glauben an Fortschritt und Innovation in der Stammzellentherapie. In ihr steckt enormes medizinisches Potenzial und diese Entwicklung möchte Vita 34 aktiv mitgestalten. Dazu gehört nicht nur besonderes berufliches Know-how aus den Bereichen der Chemie, der Biologie und der Biotechnologie sowie der Medizin, sondern auch der Mut und die Weitsicht ein Unternehmen im Spannungsfeld zwischen Forschung und Wirtschaft sicher, innovativ und mit stetem Wachstum in die Zukunft zu führen. (29.08.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vita 34-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Stammzellbank der Vita 34 AG (ISIN: DE000A0BL849, WKN: A0BL84, Ticker-Symbol: V3V, NASDAQ OTC-Symbol: VTIAF) unter die Lupe.Die Leipziger Stammzellbank habe im ersten Halbjahr 2019 Ergebnismargen auf Rekordniveau erzielt. Mit den Resultaten komme Vita 34 ihren Langfrist-Zielen ein Stück näher. Im Rahmen der "Vision 2021" solle das EBITDA von 2,3 Mio. Euro in 2016 auf rund 10 Mio. Euro in 2021 steigen. Allein im ersten Halbjahr 2019 habe Vita 34 eine Steigerung beim EBITDA von 39,7% auf 2,8 Mio. Euro verzeichnet.Vita 34 befinde sich auf einem guten Weg, die "Vision 2021" in die Realität umzusetzen. Zusätzliche Fantasie biete der zukunftsträchtige Markt für Zelltherapien. Aus charttechnischen Aspekten rate "Der Aktionär" aktuell nicht zum Einstieg ein. Dennoch erachte das Anlegermagazin das aktuelle Kursniveau für mutige Anleger mit Weitblick als sehr interessant. Die Vita 34-Aktie seie eine spannende Depotbeimischung!Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Vita 34-Aktie:12,00 EUR +4,80% (29.08.2019, 12:06)