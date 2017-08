Nach umfangreicherer Modellüberarbeitung hebt Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, sein Kursziel von 8,40 Euro auf 9,10 Euro an und bestätigt das Rating "kaufen" für die Vita 34-Aktie. (Analyse vom 09.08.2017)



Kurzprofil Vita 34 AG:



Die Vita 34 AG (ISIN: DE000A0BL849, WKN: A0BL84, Ticker-Symbol: V3V, NASDAQ OTC-Symbol: VTIAF) wurde 1997 als erste private Nabelschnurblutbank in Europa gegründet und bietet als Komplettanbieter die Entnahmelogistik, Aufbereitung und Einlagerung von Nabelschnurblut und Nabelschnurgewebe an. Grundlage für die erfolgreiche Arbeit ist eine hervorragende Position im technologischen Segment der Kryokonservierung. Dabei werden Zellen und Gewebe bei Temperaturen um minus 190 Grad Celsius am Leben erhalten und können bei Bedarf im Rahmen einer medizinischen Therapie eingesetzt werden. Mehr als 123.000 Familien nutzen bereits dieses Angebot und haben mit einem Stammzelldepot bei Vita 34 vorgesorgt. (09.08.2017/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Vita 34-Aktienanalyse von Aktienanalyst Henrik Markmann von der Montega AG:Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Vita 34 AG (ISIN: DE000A0BL849, WKN: A0BL84, Ticker-Symbol: V3V, NASDAQ OTC-Symbol: VTIAF).Vita 34 habe gestern die akquisitionsbedingte Anpassung der Guidance für das laufende Geschäftsjahr sowie weitere Informationen zur Seracell-Übernahme bekannt gegeben.Aufgrund der erstmaligen Konsolidierung der Seracell ab Juni 2017 erwarte das Unternehmen nun Erlöse zwischen 18,9 und 19,4 Mio. Euro (bisher: 17,4 bis 17,9 Mio. Euro) sowie ein EBITDA im Bereich von 1,6 bis 1,9 Mio. Euro (bisher: 2,6 bis 2,7 Mio. Euro). In der Prognoseanpassung seien alle im Zusammenhang mit der Transaktion stehenden Einmaleffekte inkludiert. Insgesamt beziffere Vita 34 die Integrations- und Transaktionskosten sowie Abfindungszahlungen auf 1,9 Mio. Euro. Der Integrationsprozess werde nach Angaben des Vorstands noch im laufenden Geschäftsjahr vollständig abgeschlossen, sodass ab 2018 mit keinen weiteren ergebnisbelastenden Sondereffekten im Zusammenhang mit der Akquisition zu rechnen sei.Hinsichtlich der Seracell-Integration plane der Vorstand, bis Ende September die bislang in Berlin angesiedelte Verwaltung vollständig in die Strukturen am Leipziger Hauptsitz zu integrieren. Über die Beendigung der zugrundeliegenden Mietverträge sei bereits Einigung erzielt worden. Eine Verlegung des Kryotanklagers sei dagegen vorerst keine Option, da das Unternehmen ausreichend Kapazitäten für zukünftiges Wachstum vorhalten möchte.Markmann habe sein DCF-Modell umfassend überarbeitet und die kürzlich abgeschlossene Bezugsrechts-KE eingearbeitet (Bezugspreis: 6,10 Euro), durch die sich der Fair Value zunächst reduziere. Jedoch habe er neben der erhöhten langfristigen EBIT-Marge angesichts der erreichten zinsgünstigen FK-Finanzierung die Fremdkapitalquote leicht angehoben sowie den Fremdkapitalzins leicht gesenkt, was insgesamt zu einem höheren Kursziel führe.Vita 34 könne durch die Seracell-Übernahme vielversprechende Synergien heben und sollte nach erfolgreicher Integration profitabel wachsen.