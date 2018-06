Börsenplätze Vita 34-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Vita 34-Aktie:

13,65 EUR +3,41% (27.06.2018, 11:57)



Tradegate-Aktienkurs Vita 34-Aktie:

13,45 EUR +0,75% (27.06.2018, 12:03)



ISIN Vita 34-Aktie:

DE000A0BL849



WKN Vita 34-Aktie:

A0BL84



Ticker-Symbol Vita 34-Aktie:

V3V



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Vita 34-Aktie:

VTIAF



Kurzprofil Vita 34 AG:



Die Vita 34 AG (ISIN: DE000A0BL849, WKN: A0BL84, Ticker-Symbol: V3V, NASDAQ OTC-Symbol: VTIAF) mit Sitz in Leipzig ist die größte und erfahrenste Stammzellbank im deutschsprachigen Raum. Das 1997 gegründete Unternehmen ist Spezialist für die Einlagerung von Stammzellen aus Nabelschnurblut und -gewebe zur medizinischen Vorsorge sowie für die Herstellung von Stammzelltransplantaten aus Nabelschnurblut. Gegenwärtig wird das Nabelschnurblut und -gewebe von rund 150.000 Kindern aus Deutschland und weiteren europäischen sowie außereuropäischen Ländern bei Vita 34 gelagert. Mit bereits 30 Anwendungen von zuvor im eigenen Kryolager aufbewahrten und für die medizinische Therapie hochwertig aufbereiteten Stammzelldepots kann Vita 34 die große Qualität ihrer Stammzellpräparate eindrucksvoll bestätigen. (27.06.2018/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Vita 34-Aktienanalyse von Aktienanalyst Henrik Markmann von der Montega AG:Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie der Vita 34 AG (ISIN: DE000A0BL849, WKN: A0BL84, Ticker-Symbol: V3V, NASDAQ OTC-Symbol: VTIAF).Vita 34 habe gestern eine Neuausrichtung der F&E-Aktivitäten sowie die Umsetzung eines Kostensenkungsprogramms bekannt gegeben.Zum einen werde Vita 34 zukünftig den Fokus in der Forschung & Entwicklung verstärkt auf den Bereich der personalisierten Zelltherapie legen. Zum anderen möchte das Unternehmen die Weiterentwicklung des Produktes Adipovita (Gewinnung von Stammzellen aus Fettgewebe) vorantreiben, da sich hier laut Vorstand mittelfristig attraktive Chancen im Markt der ästhetischen Medizin ergeben würden. Wenngleich die Neuausrichtung der F&E-Aktivitäten kurzfristig keinen spürbaren Effekt auf das operative Geschäft haben dürfte, bewerte der Analyst die Erweiterung des Produktportfolios als sinnvollen Schritt, um mittelfristig weitere Wachstumspotenziale zu erschließen.Ab Juli 2018 werde Vita 34 die Vermarktungsaktivitäten in Dänemark, Schweden und Norwegen einstellen, da seit dem Markteintritt im Jahr 2015 kein nachhaltig positives Ergebnis aus dem Neukundengeschäft erreicht worden sei. Dies sei laut Vorstand auf die besonderen Marktgegebenheiten im skandinavischen Raum zurückzuführen (Gesundheitssystem unterscheide sich deutlich vom Deutschen; keine ausgeprägte Bereitschaft für private Vorsorge). Auch wenn sich die Effekte aus Einsparungen und Einmalaufwendungen im laufenden Jahr aufheben würden, erwarte Vita 34 auf Basis der Geschäftsentwicklung in 2017 ab dem Jahr 2019 einen Ergebniszuwachs in Höhe von rund 1,0 Mio. Euro p.a.Vita 34 erschließe mit der Forschung an neuen Produkten weitere Wachstumspotenziale und setze durch die Einstellung des Vertriebs in wachstumsschwachen Regionen zugleich Maßnahmen zur nachhaltigen Kostensenkung um.Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, hat daher seine Prognosen angehoben und stuft die Vita 34-Aktie vor dem Hintergrund des ungerechtfertigten Kursrücksetzers der letzten Tage mit leicht erhöhtem Kursziel von 16,00 Euro (zuvor: 15,00 Euro) wieder von "halten" auf "kaufen" hoch. (Analyse vom 27.06.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link