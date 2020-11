Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die Viscom AG (ISIN: DE0007846867, WKN: 784686, Ticker-Symbol: V6C) ist ein führender europäischer Hersteller von automatischen Inspektionssystemen für die industrielle Fertigung in der Elektronikindustrie mit dem Schwerpunkt im Bereich der automatischen Serien-Inspektion für die Prüfung von elektronischen Baugruppen. Die Prüfung erfolgt durch einen computergestützten optischen (AOI) oder röntgentechnischen (AXI) Abgleich der Prüfobjekte mit den im Inspektionssystem definierten Anforderungen und Mustern, zum Beispiel im Hinblick auf Vollständigkeit der Bestückung einer elektronischen Baugruppe, Korrektheit der Lötverbindungen oder Materialfehler.



Neben diesen für die Baugruppen-Fertigung in Serie hergestellten Prüfsystemen wird das Produktspektrum von Viscom um automatische Sonder-Inspektionssysteme ergänzt, die für kundenspezifische Anforderungen (z.B. die Prüfung von Motorteilen) entwickelt und produziert werden. (23.11.2020/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Viscom-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, bewerten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Viscom AG (ISIN: DE0007846867, WKN: 784686, Ticker-Symbol: V6C) weiterhin mit dem Rating "kaufen".Bei Viscom sei die Geschäftserholung in Q3/20 enttäuschend gewesen, was zur Prognose- und Guidanceanpassung gezwungen habe, würden die Aktienexperten der Research-Boutique zusammenfassen.Die Erholungszeichen aus Ost-Asien - insbesondere China - seien durchaus ermutigend. Dagegen würden die "Lockdown-light" Bemühungen in Europa zu zögerlich erscheinen und in den USA scheine bis mindestens in den Januar 2021 keine einheitliche Linie in der Corona-Bekämpfung durchsetzbar. Nun stocke das Hochfahren der Weltwirtschaft.Die - so die die Analysten - zum Jahreswechsel startenden globalen Impfkampagnen gegen das SARS-CoV-2-Virus habe das Potenzial auch die massive globale Rezession im weiteren Zeitablauf zu beenden.Die Analysten-Schätzung für 2020 sei zu korrigieren gewesen. Nun erwarte das Researchhaus aus Frankfurt/M. auf Jahresbasis einen Umsatzrückgang von -30% auf EUR 61,8 Mio.;(zuvor: EUR 68,7 Mio.) und ein EBIT in Höhe von EUR -5,86 Mio. (zuvor: EUR -0,6 Mio.; Vj. EUR 4,0 Mio.).Auf der anderen Seite werde - durch die Aussicht auf eine absehbare Eindämmung der Corona-Pandemie im Laufe des kommenden Jahres durch den sich abzeichnenden Einsatz von wirkungsvollen Impfungen gegen den COVID-19-Virus - die hohe Unsicherheit spürbar reduziert.Die konjunkturelle Visibilität sei stark aktuell eingeschränkt; gleichzeitig zeige sich im Peervergleich eine deutliche Unterbewertung.So gesehen erachten Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, die aktuellen Kurse als gute Kaufgelegenheit. (Analyse vom 23.11.2020)