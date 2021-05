Börsenplätze Viscom-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Viscom-Aktie:

10,65 EUR -0,93% (19.05.2021, 09:15)



Xetra-Aktienkurs Viscom-Aktie:

10,55 EUR -3,21% (19.05.2021, 09:07)



ISIN Viscom-Aktie:

DE0007846867



WKN Viscom-Aktie:

784686



Ticker-Symbol Viscom-Aktie:

V6C



Kurzprofil Viscom AG:



Die Viscom AG (ISIN: DE0007846867, WKN: 784686, Ticker-Symbol: V6C) ist ein führender europäischer Hersteller von automatischen Inspektionssystemen für die industrielle Fertigung in der Elektronikindustrie mit dem Schwerpunkt im Bereich der automatischen Serien-Inspektion für die Prüfung von elektronischen Baugruppen. Die Prüfung erfolgt durch einen computergestützten optischen (AOI) oder röntgentechnischen (AXI) Abgleich der Prüfobjekte mit den im Inspektionssystem definierten Anforderungen und Mustern, zum Beispiel im Hinblick auf Vollständigkeit der Bestückung einer elektronischen Baugruppe, Korrektheit der Lötverbindungen oder Materialfehler.



Neben diesen für die Baugruppen-Fertigung in Serie hergestellten Prüfsystemen wird das Produktspektrum von Viscom um automatische Sonder-Inspektionssysteme ergänzt, die für kundenspezifische Anforderungen (z.B. die Prüfung von Motorteilen) entwickelt und produziert werden. (19.05.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Viscom-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, bewerten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Viscom AG (ISIN: DE0007846867, WKN: 784686, Ticker-Symbol: V6C) weiterhin mit dem Rating "kaufen" und erhöhen das Kursziel von EUR 15 auf EUR 16.Die erfreuliche Trendwende zum Jahresstart habe eine solide Basis für den weiteren Geschäftsverlauf gelegt, schreiben die Fachanalysten in ihrem jüngsten Unternehmensreport zu dem Spezialmaschinenbauer aus Niedersachsen und ergänzen, dass der erwartete Dynamikgewinn in Q2/21 - im Vergleich zum Vorjahres-Shutdown-Quartal sehr ausgeprägt ausfallen dürfte.Zunehmend würden Lieferketten- und Logistik-Aspekte brauchen aktuell erhöhte Aufmerksamkeit, geben die Aktienexperten aber zu Bedenken.Der Q1/21-Ordereingang von EUR 20,7 Mio. (+30% ggü Vj.) habe klar von der bereits in den Vormonaten wieder kräftig anziehenden Investitionsbereitschaft profitiert. Auch globale Kunden würden wieder in steigendem Umfang ordern, so die Analysten. Der Arbeitsvorrat sei in Q1/21 um 48% auf EUR 24 Mio. gewachsen und bewege sich wieder auf "Normalniveau".Der Zielkurs steige, zumal den Vergleichsunternehmen eine höhere Bewertung zugebilligt werde.So gesehen bekräftigen Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, ihre Kaufempfehlung. (Analyse vom 18.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link