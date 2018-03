Börsenplätze Viscom-Aktie:



Kurzprofil Viscom AG:



Die Viscom AG (ISIN: DE0007846867, WKN: 784686, Ticker-Symbol: V6C) ist ein führender europäischer Hersteller von automatischen Inspektionssystemen für die industrielle Fertigung in der Elektronikindustrie mit dem Schwerpunkt im Bereich der automatischen Serien-Inspektion für die Prüfung von elektronischen Baugruppen. Die Prüfung erfolgt durch einen computergestützten optischen (AOI) oder röntgentechnischen (AXI) Abgleich der Prüfobjekte mit den im Inspektionssystem definierten Anforderungen und Mustern, zum Beispiel im Hinblick auf Vollständigkeit der Bestückung einer elektronischen Baugruppe, Korrektheit der Lötverbindungen oder Materialfehler.



Neben diesen für die Baugruppen-Fertigung in Serie hergestellten Prüfsystemen wird das Produktspektrum von Viscom um automatische Sonder-Inspektionssysteme ergänzt, die für kundenspezifische Anforderungen (z.B. die Prüfung von Motorteilen) entwickelt und produziert werden. (29.03.2018/ac/a/d)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Viscom-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, bestätigen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Anlagevotum für die Aktie der Viscom AG (ISIN: DE0007846867, WKN: 784686, Ticker-Symbol: V6C).Das Management hätte einen Planjahresumsatz für 2018 in Höhe von EUR 93 bis 98 Mio. vorgestellt, der mit einer auszuweisenden EBIT-Marge von 13% bis 15% (Vj. 15,6%) einhergehe sollte. Den Grund hierfür sähen die Fachanalysten im Wesentlichen in den steigenden Investitionen in Produktinnovationen und Personal - beides Erfolgssäulen der vergangenen Jahre, wie die Researcher betonen würden.Es gelte nach Überzeugung der Fachanalysten aktuell das Erreichte zu verteidigen und die aufkommenden Prüftrends in ihren Kundenmärkten zu bestimmen. Darauf aufbauend könne das Wachstum dann wieder schneller werden und neue Rekordstände erreichen.Das wäre nach Auffassung des Researchhauses die fundamentale Grundlage für wieder spürbar steigende Kurse.Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, stufen die Viscom-Aktie weiterhin mit "halten" ein. Das Kursziel werde von EUR 29,50 auf EUR 26,10 gesenkt. (Analyse vom 29.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link