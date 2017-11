Tradegate-Aktienkurs Viscom-Aktie:

28,282 EUR +1,59% (23.11.2017, 12:09)



ISIN Viscom-Aktie:

DE0007846867



WKN Viscom-Aktie:

784686



Ticker-Symbol Viscom-Aktie:

V6C



Kurzprofil Viscom AG:



Die Viscom AG (ISIN: DE0007846867, WKN: 784686, Ticker-Symbol: V6C) ist ein führender europäischer Hersteller von automatischen Inspektionssystemen für die industrielle Fertigung in der Elektronikindustrie mit dem Schwerpunkt im Bereich der automatischen Serien-Inspektion für die Prüfung von elektronischen Baugruppen. Die Prüfung erfolgt durch einen computergestützten optischen (AOI) oder röntgentechnischen (AXI) Abgleich der Prüfobjekte mit den im Inspektionssystem definierten Anforderungen und Mustern, zum Beispiel im Hinblick auf Vollständigkeit der Bestückung einer elektronischen Baugruppe, Korrektheit der Lötverbindungen oder Materialfehler.



Neben diesen für die Baugruppen-Fertigung in Serie hergestellten Prüfsystemen wird das Produktspektrum von Viscom um automatische Sonder-Inspektionssysteme ergänzt, die für kundenspezifische Anforderungen (z.B. die Prüfung von Motorteilen) entwickelt und produziert werden. (23.11.2017/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Viscom-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der der Viscom AG (ISIN: DE0007846867, WKN: 784686, Ticker-Symbol: V6C).Das Q3 17 bei Viscom habe an das hohe Wachstum des H1 17 angeschlossen und die "Book-to-bill-Ratio" per 30.09.2017 deute mit 102% auf eine Expansion in 2017 hin. Damit bestätige sich die Einschätzung der Aktienexperten von EQUI.TS, dass der Geschäftsverlauf im laufenden Turnus außerordentlich gut sei.Die industriespezifischen Frühindikatoren stünden weiterhin auf "grün". Ebenso die Megathemen "E-Mobility" bzw. "Connectivity", die eine hohe Innovationsgeschwindigkeit der Kundenmärkte und eine schnelle Ausweitung der Prüfaufgaben nach sich ziehen würde. Nicht nur 2017 könnten - so die Analyse der Fachanalysten - neue historische Bestmarken erreicht werden. Gelänge es, die bekannte unterjährige Saisonalität - dank des breiteren Systemportfolios - abzumildern, wäre eine neue Ergebnisqualität vorstellbar - und das nicht nur einmalig.