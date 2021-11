Tradegate-Aktienkurs Viscom-Aktie:

Kurzprofil Viscom AG:



Die Viscom AG (ISIN: DE0007846867, WKN: 784686, Ticker-Symbol: V6C) ist ein führender europäischer Hersteller von automatischen Inspektionssystemen für die industrielle Fertigung in der Elektronikindustrie mit dem Schwerpunkt im Bereich der automatischen Serien-Inspektion für die Prüfung von elektronischen Baugruppen. Die Prüfung erfolgt durch einen computergestützten optischen (AOI) oder röntgentechnischen (AXI) Abgleich der Prüfobjekte mit den im Inspektionssystem definierten Anforderungen und Mustern, zum Beispiel im Hinblick auf Vollständigkeit der Bestückung einer elektronischen Baugruppe, Korrektheit der Lötverbindungen oder Materialfehler.



Neben diesen für die Baugruppen-Fertigung in Serie hergestellten Prüfsystemen wird das Produktspektrum von Viscom um automatische Sonder-Inspektionssysteme ergänzt, die für kundenspezifische Anforderungen (z.B. die Prüfung von Motorteilen) entwickelt und produziert werden. (22.11.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Viscom-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, stufen die Aktie der Viscom AG (ISIN: DE0007846867, WKN: 784686, Ticker-Symbol: V6C) in einer aktuellen Aktienanalyse nach wie vor mit dem Rating "kaufen" ein.Bei Viscom sei die Geschäftserholung in Q3/21 beeindruckend gewesen, was zur Anhebung der 21er Guidance und der EQUI.TS-Prognose Anlass gegeben habe, würden die Fachanalysten in ihrem jüngsten Unternehmensreport zu dem Spezialmaschinenbauer aus Niedersachsen schreiben und ergänzen, dass die konjunkturellen Erholungszeichen anhaltend aus Ost-Asien, insbesondere aus China, kämen. Die betrieblichen Frühindikatoren - insbesondere der erfreuliche Ordereingang in Q3/21 - hätten eine sehr solide Basis für einen Spurt im traditionell schwergewichtigen Schlussquartal geliefert, würden die Aktienexperten bekräftigen.Auf der anderen Seite habe die auflaufende vierte Welle der Corona-Pandemie in Europa und USA die durch Lieferketten- und Logistik-Herausforderungen bereits reduzierte Planungssicherheit im Allgemeinen und die Visibilität der Nachfrageentwicklung im Besonderen wieder abgesenkt.Unter dem Strich bleibe der Zielkurs unverändert und Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, bekräftigen ihre Kaufempfehlung für die Viscom-Aktie. Zumal den Vergleichsunternehmen auch aktuell eine höhere Bewertung zugebilligt werde. Das Kursziel laute nach wie vor 16,00 Euro. (Analyse vom 22.11.2021)Börsenplätze Viscom-Aktie: