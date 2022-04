Börsenplätze Viscom-Aktie:



Kurzprofil Viscom AG:



Die Viscom AG (ISIN: DE0007846867, WKN: 784686, Ticker-Symbol: V6C) ist ein führender europäischer Hersteller von automatischen Inspektionssystemen für die industrielle Fertigung in der Elektronikindustrie mit dem Schwerpunkt im Bereich der automatischen Serien-Inspektion für die Prüfung von elektronischen Baugruppen. Die Prüfung erfolgt durch einen computergestützten optischen (AOI) oder röntgentechnischen (AXI) Abgleich der Prüfobjekte mit den im Inspektionssystem definierten Anforderungen und Mustern, zum Beispiel im Hinblick auf Vollständigkeit der Bestückung einer elektronischen Baugruppe, Korrektheit der Lötverbindungen oder Materialfehler.



Neben diesen für die Baugruppen-Fertigung in Serie hergestellten Prüfsystemen wird das Produktspektrum von Viscom um automatische Sonder-Inspektionssysteme ergänzt, die für kundenspezifische Anforderungen (z.B. die Prüfung von Motorteilen) entwickelt und produziert werden. (06.04.2022/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Viscom-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, nehmen die Aktie der Viscom AG (ISIN: DE0007846867, WKN: 784686, Ticker-Symbol: V6C) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei Viscom sei der Geschäftsgang zum Jahresende FY21 beeindruckend verlaufen. Die in 10/21 angehobene 21er Guidance sei voll erreicht. Der Dividendenvorschlag laute denn auch auf 0,20 Euro/Aktie (FY20: 0,00 Euro), schreiben die Fachanalysten in ihrem jüngsten Unternehmensreport zu dem Spezialmaschinenbauer aus Niedersachsen und ergänzen, dass die konjunkturellen Indikatoren aber zur Vorsicht mahnen würden.Dem stünde als Positivfaktor die aktuell sehr lebhafte Nachfrage gegenüber, die sich aus einer Reihe von Kundengruppen mit hohem Investitionsdruck speise. Für FY22 sähe der Vorstand folglich anhaltendes und profitables Wachstum. Die betrieblichen Frühindikatoren - insbesondere der hohe Ordereingang und Bestellvorrat - würden nach Einschätzung der Aktienexperten eine sehr solide Basis für einen erfreulichen Geschäftsgang im H1/22 liefern. Insbesondere Q1/22 dürfe "sehr stark" ausfallen, habe Q1/21 doch noch einen EBIT-Verlust von -0,2 Mio. Euro ausgewiesen.Bei Batteriefertigung und anspruchsvollerer Leistungselektronik, wie in der Halbleiterindustrie würden sich die Investitionen beschleunigen. Ferner würden Investitionswellen im Zusammenhang mit der Digitalisierung (5G) bzw. der Elektrifizierung der Pkw-Flotten laufen. Viscom habe sich darauf eingestellt.Unter dem Strich würde der Zielkurs abgesenkt und die Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, empfehlen nun die Aktien von Viscom zu halten, was durch eine zurückgekommene Peerbewertung gestützt würde. (Analyse vom 06.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link