Börsenplätze Visa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Visa-Aktie:

147,90 EUR -2,74% (16.04.2020, 18:52)



Xetra-Aktienkurs Visa-Aktie:

150,16 EUR -1,30% (16.04.2020, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Visa-Aktie:

160,08 USD -3,54% (16.04.2020, 18:38)



ISIN Visa-Aktie:

US92826C8394



WKN Visa-Aktie:

A0NC7B



Ticker-Symbol Visa-Aktie Deutschland:

3V64



NYSE-Symbol Visa-Aktie:

V



Kurzprofil Visa Inc.:



Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Kreditkarten, Debitkarten und Guthabenkarten. Unternehmenssitz der Gesellschaft ist San Francisco, USA. (16.04.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Visa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kreditkartenkonzerns Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) unter die Lupe.Corona ändere vieles - auch die Art und Weise, wie man bezahle. In Deutschland könnten nun die ersten Girocardbesitzer seit Mittwoch an der Supermarktkasse Beträge bis zu 50 Euro kontaktlos quasi im Vorbeigehen bezahlen. Mache das Beispiel Schule und setze sich der Trend fort, würde das Visa und Co voll in die Karten spielen.Die Deutsche Kreditwirtschaft (DK) habe das Limit für die Kartenzahlung ohne PIN-Eingabe im Handel von 25 auf 50 Euro pro Nutzung verdoppelt. Die Kreditwirtschaft habe den Schritt angekündigt, um das berührungslose Bezahlen als "hygienische Bezahlmethode" in der aktuellen Situation zu unterstützen."Kontaktlos" bedeute, dass der Kunde seine Kreditkarte oder Girocard nicht in ein Gerät einschieben müsse. Die Daten würden verschlüsselt mit dem Terminal an der Kasse ausgetauscht, wenn die Karte vor das Lesegerät gehalten werde. Bei geringen Beträgen sei nicht einmal die Eingabe der Geheimnummer (PIN) nötig.Viele Geschäfte würden Kunden angesichts der Coronavirus-Pandemie ermutigen, auf diese Weise zu bezahlen, um eine potenzielle Übertragung zu vermeiden. Auch Kreditkartenanbieter wie MasterCard hätten das Limit für das kontaktlose Bezahlen vor Kurzem heraufgesetzt.Visa, lange Super-Performer an der Börse, habe scharf korrigiert und sich bislang noch nicht übermäßig erholt. Darin sehe "Der Aktionär" eine Top-Kaufchance - aus zwei Gründen: Zum einen dürfte Corona Mobile Payment nachhaltig befeuern. Zum anderen profitiere Visa stark vom Trend zum E-Commerce. Prognose: In nicht allzu ferner Zukunft könnte die Visa-Aktie ein neues Rekordhoch anpeilen, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.04.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link