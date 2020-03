Weiters habe auch der Halbleiterhersteller Microchip (ISIN: US5950171042, WKN: 886105, Wicker-Symbol: MCP) (-1,3%) gewarnt, dass sich im laufenden Quartal wohl kein Wachstum einstellen werde; die ursprüngliche Prognose habe eine Umsatzsteigerung zwischen zwei und neun Prozent vorgesehen.



Eine massive Gewinnwarnung inklusive Dividendenhalbierung habe es in Europa bei dem Satellitenbetreiber SES (ISIN: LU0088087324, WKN: 914993, Ticker-Symbol: SES) gegeben, dessen Aktie im gestrigen Handel 30,0% an Wert verloren habe.



Weiterhin stark geprügelt würden die Airline-Aktien vor dem Hintergrund der Coronavirus-Angst, weshalb die Aktien von International Consolidated Airline (ISIN: ES0177542018, WKN: A1H6AJ, Ticker-Symbol: INR, Nasdaq OTC-Ticker-Symbol: BABWF) (-8,2%), Air France (ISIN: FR0000031122, WKN: 855111, Ticker-Symbol: AFR, EN Paris: AF, NASDAQ OTC-Symbol: AFRAF) (-7,8%), Deutsche Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) (-6,5%) und Ryanair (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, Nasdaq OTC-Symbol: RYAOF) (-4,9%) neuerlich deutlich nachgegeben hätten.



Nachdem der Gendiagnostik- und Biotechkonzern QIAGEN (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN) bereits Ende 2019 mehrere Interessensbekundungen erhalten habe, dürfte Thermo Fisher Scientific (ISIN: US8835561023, WKN: 857209, Ticker-Symbol: TN8) laut einer Bloomberg-Meldung kurz vor einer möglichen Übernahme stehen. (03.03.2020/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Der Reigen an Coronavirus bedingten Gewinnwarnungen geht indes munter weiter, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Nach MasterCard (ISIN: US57636Q1040, WKN: A0F602, Ticker-Symbol: M4I, NYSE-Symbol: MA) und PayPal (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) habe gestern nachbörslich auch Visa (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) seine Wachstumsziele zusammengestutzt, der Kursrückgang nach einem starken Handelstag (-0,4%) habe sich aber sehr in Grenzen gehalten.