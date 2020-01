Tradegate-Aktienkurs Visa-Aktie:

187,62 EUR +0,60% (22.01.2020, 19:58)



Xetra-Aktienkurs Visa-Aktie:

188,56 EUR +0,97% (22.01.2020, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Visa-Aktie:

208,32 USD +0,50% (22.01.2020, 19:42)



ISIN Visa-Aktie:

US92826C8394



WKN Visa-Aktie:

A0NC7B



Ticker-Symbol Visa-Aktie Deutschland:

3V64



NYSE-Symbol Visa-Aktie:

V



Kurzprofil Visa Inc.:



Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Kreditkarten, Debitkarten und Guthabenkarten. Unternehmenssitz der Gesellschaft ist San Francisco, USA. (22.01.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Visa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kreditkartenkonzerns Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) unter die Lupe.Kaufen, kaufen, kaufen - so laute die Einschätzung der meisten Analysten zur Visa-Aktie - und das, obwohl der Titel schon eine Wahnsinns-Performance hinter sich habe. Am Mittwoch die habe das Papier des weltgrößten Kreditkartenanbieters das nächste Rekordhoch markiert. Allein in diesem Jahr betrage das Kursplus bereits 12%.Der langfristige Chart Visa-Chart sehe aus wie aus dem Bilderbuch: Er reiche von links unten nach rechts oben. Allein in den vergangenen Jahren fünfeinhalb Jahren habe das US-Unternehmen seinen Börsenwert vervierfacht, auf mittlerweile 411 Mrd. USD.Ein Ende der Rekordfahrt ist nicht in Sicht. Zum einen läuft die Konjunktur in vielen Ländern einwandfrei, was den Konsum antreibt. Zum anderen zahlen weltweit immer noch mehr Menschen mit Bargeld statt mit Karte. Daraus ergibt sich für Visa enormes Potenzial.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Visa-Aktie: