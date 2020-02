Tradegate-Aktienkurs Visa-Aktie:

Kurzprofil Visa Inc.:



Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Kreditkarten, Debitkarten und Guthabenkarten. Unternehmenssitz der Gesellschaft ist San Francisco, USA. (17.02.2020/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Visa: US-Momentumtitel vor Kaufsignal - ChartanalyseWenn es um Momentumtitel geht, ist die Auswahl in den USA zwangsläufig größer als beispielsweise in Europa. Dennoch, Aktien von Visa (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) dürften auf nahezu jeder Investorenliste der beliebtesten Trendtitel zu finden sein, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Der Langfristchart der Anteilscheine des US-Kreditkartenkonzerns strotze nur so vor Stärke. Mit dem Anstieg über die Marke von USD 151,56 habe der Wert im März 2019 ein starkes prozyklisches Kaufsignal ausgelöst. Im Dezember 2019 sei nach mehrmonatiger Auszeit ein weiteres Kaufsignal über USD 187,05 gefolgt. Und aktuell schicke sich der Wert an, die seit dem Januarhoch laufende Konsolidierung ebenfalls zu beenden.Ausblick: Konsolidierung, Impuls, Konsolidierung, Impuls: Beim Momentumhit Visa stünden die Chancen gut, dass die nächste Aufwärtswelle gestartet sei.Die Long-Szenarien: Am vergangenen Freitag habe der Wert leicht über dem bisherigen Jahreshoch bei USD 210,13 geschlossen. Zum Start der neuen Handelswoche werde es aus Sicht der Käufer folglich darauf ankommen, diesen Widerstand signifikant und nachhaltig zu überwinden. Gelinge dieser Kraftakt, wäre in einem ersten Schritt der Zielbereich um USD 220 erreichbar, auf den zwei Fibonacci-Projektionsmethoden hindeuten würden. Eine Verschnaufpause um diese Marke sei folglich wahrscheinlich. Verbleibe diese Konsolidierung im weiteren Verlauf über USD 210, wären im Zuge der nächsten Aufwärtswelle Kurse um USD 233,70 erreichbar. Dort wiederum müsste man die nächsten Kursmuster abwarten, um weitere Aussagen tätigen zu können.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Visa-Aktie: