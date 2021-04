Tradegate-Aktienkurs Visa-Aktie:

Kurzprofil Visa Inc.:



Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Kreditkarten, Debitkarten und Guthabenkarten. Unternehmenssitz der Gesellschaft ist San Francisco, USA. (28.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Visa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kreditkartenkonzerns Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) unter die Lupe.Der US-Finanzkonzern erholte sich dank steigender Ausgaben seiner Kreditkartenkunden langsam von der Corona-Krise. Im Geschäftsquartal bis Ende März habe das Transaktionsvolumen verglichen mit dem Vorjahreswert um 11% zugenommen, wie Visa am Dienstag nach US-Börsenschluss mitgeteilt habe. Angesichts deutlich höherer Kosten sei der Gewinn dennoch um 2% auf 3 Mrd. USD zurückgegangen. Auch der Umsatz sei um 2% auf 5,7 Mrd. USD gesunken.Im US-Heimatmarkt, wo der Konsum mit Staatshilfen kräftig angekurbelt worden sei, habe Visa von gestiegenen Verbraucherausgaben profitiert. Der coronabedingte Einbruch von Auslandszahlungen belaste jedoch weiter die Bilanz. Durch den eingeschränkten Reiseverkehr würden z.B. Hotel- und Flugbuchungen wegfallen, bei denen sonst die Kreditkarte gezückt werde. Die Zeichen stünden allerdings auf Erholung, habe Visa-Chef Alfred Kelly gesagt.Insgesamt hätten die Quartalszahlen die Markterwartungen deutlich übertroffen. Die Visa-Aktie habe nachbörslich mit Kursgewinnen reagiert. Bereits in dieser Woche habe das Papier ein neues Allzeithoch erreicht.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Visa-Aktie: