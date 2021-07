Börsenplätze Visa-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Visa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kreditkartenkonzerns Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) unter die Lupe.In Zeiten innovativer Fintech-Start-ups erscheine ein Kreditkartenanbieter wie Visa so aufregend wie Werbung für Seidenbacher-Müsli. An der Börse gehe es aber um Rendite, nicht um den Kick und was die betreffe, zeige es der Oldie den jungen Wilden so richtig.Visa bedürfe keiner Vorstellung. Aktuellen Schätzungen zufolge habe das US-Unternehmen mit seinen Partnern mehr als 3,3 Mrd. Karten ausgegeben, rein rechnerisch bezahle also 40% der Weltbevölkerung mit Visa. Obwohl das Unternehmen selbst bereits seit 1976 existiere, habe es der Konzern erst 2008 an die Börse geschafft.Das Timing für den Börsengang als überraschend zu bezeichnen, wäre die Untertreibung des Jahrhunderts, schließlich habe der Konzern am Vorabends der globalen Finanzkrise debütiert, der im September 2008 die US-Investmentbank Lehman zum Opfer fallen sollte.Das habe man jedoch natürlich nicht wissen können. Der frühe Kursverlauf von Visa sei dann auch holprig gewesen, mit Tiefstkursen um 10 USD im Januar 2009. Splitbereinigt habe das Tief bei rund 30 Usd gelegen. Damals habe es gewaltig an den Aktienmärkten gescheppert und Anleger seien in Panik in vermeintlich weniger riskante Anlagen geflohen.Am Freitag habe Visa zeitweise bei 250,44 USD und damit auf Rekordhoch notiert. Der Börsenwert des Dauerläufers: 548 Mrd. USD! Wer zum Börsengang 5.000 Euro in Visa investiert habe, habe seither ohne Dividenden eine Rendite von rund 2.120% erzielt und verfüge heute über Aktien im Wert von insgesamt 111.000 Euro, so Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link