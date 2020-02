Xetra-Aktienkurs Visa-Aktie:

Kurzprofil Visa Inc.:



Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Kreditkarten, Debitkarten und Guthabenkarten. Unternehmenssitz der Gesellschaft ist San Francisco, USA. (06.02.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Visa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des Kreditkartenkonzerns Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) unter die Lupe.Der US-Konzern sei nach wie vor sehr gut unterwegs. So gehöre z.B. die Nettomarge von Visa zu den höchsten der Welt. Der langfristige Aufwärtstrend der Visa-Aktie sei seit dem Börsengang im Jahr 2008 absolut intakt. Solnage die Konjunktur mitspiele, bleibe Visa eine spannende und lukrative Story. Deutsch sei weiterhin bullish für den Kreditkartenkonzern. Auch auf dem aktuellen Kursniveau sei die Visa-Aktie ein Kauf, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 06.02.2020)