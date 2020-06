Tradegate-Aktienkurs Visa-Aktie:

167,72 EUR -0,40% (29.06.2020, 08:29)



Xetra-Aktienkurs Visa-Aktie:

170,60 EUR (26.06.2020)



NYSE-Aktienkurs Visa-Aktie:

189,27 USD -2,43% (26.06.2020)



ISIN Visa-Aktie:

US92826C8394



WKN Visa-Aktie:

A0NC7B



Ticker-Symbol Visa-Aktie Deutschland:

3V64



NYSE-Symbol Visa-Aktie:

V



Kurzprofil Visa Inc.:



Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Kreditkarten, Debitkarten und Guthabenkarten. Unternehmenssitz der Gesellschaft ist San Francisco, USA. (29.06.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Visa: Der Rücklauf läuft - ChartanalyseKurz vor der langfristigen Unterstützung bei USD 121,60, dem Startpunkt der letzten Rallyphase im Dezember 2018, gelang der Käuferseite Mitte März bei den Aktien von Visa (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) eine Trendwende, die sich mit der Rückeroberung der Unterstützung bei USD 151,56 verstetigte, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Nach einem Rücklauf an diese Marke habe sich im April eine zweite Kaufwelle in Gang gesetzt, die die Aktien über den Widerstand bei USD 184,85 und bereits Ende Mai über die Hürde bei USD 194,49 befördert habe. Damit hätten die Bullen weite Teile des vorherigen Ausverkaufs wieder neutralisiert und hätten sich nach einem Verlaufshoch bei USD 202,18 eine Auszeit in Form einer Korrektur an die USD 194,48-Marke erlauben können.Ausblick: In den letzten Tagen habe sich die Konsolidierung fortgesetzt, ohne dass der Wert jedoch wieder über die zuvor gebrochene Aufwärtstrendlinie und den Widerstand bei USD 202,18 habe ansteigen können.Die Long-Szenarien: Solange die Aktien über der Unterstützung bei USD 184,85 notieren würden, handle es sich bei der aktuellen Phase nur um eine Konsolidierung im intakten Aufwärtstrend. Ein Anstieg über die Oberseite einer sich abzeichnenden Dreiecksformation bei rund USD 200,00 könnte dabei den Startschuss für eine Kaufwelle in Richtung USD 208,00 liefern. Dort könnte es zu einer weiteren Zwischenkorrektur kommen. Sollte diese Hürde anschließend überschritten werden, dürfte die Rally bis an das Rekordhoch bei USD 214,17 ausgedehnt werden. Darüber wäre der Weg bis USD 218,00 und 223,00 frei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Visa-Aktie: