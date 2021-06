Börsenplätze Visa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Visa-Aktie:

197,88 EUR +0,54% (24.06.2021, 12:45)



Xetra-Aktienkurs Visa-Aktie:

197,80 EUR +0,73% (24.06.2021, 12:34)



NYSE-Aktienkurs Visa-Aktie:

234,68 USD -0,53% (23.06.2021, 22:10)



ISIN Visa-Aktie:

US92826C8394



WKN Visa-Aktie:

A0NC7B



Ticker-Symbol Visa-Aktie Deutschland:

3V64



NYSE-Symbol Visa-Aktie:

V



Kurzprofil Visa Inc.:



Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Kreditkarten, Debitkarten und Guthabenkarten. Unternehmenssitz der Gesellschaft ist San Francisco, USA. (24.06.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Visa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kreditkartenkonzerns Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) unter die Lupe.Nachdem Visa bei der geplanten Übernahme des US-Fintechs Plaid am Veto der Aufsichtsbehörden gescheitert sei, wolle der Kreditkartenriese nun dessen europäisches Pendant Tink übernehmen. Mehr als 2 Mrd. USD mache Visa dafür locker.Das 2012 in Schweden gegründete Fintech betreibe eine Open-Banking-Plattform, die Banken und anderen Finanzunternehmen u.a. einfachen Zugang zu Finanzdaten ermögliche. Die Institute würden die Informationen z.B. zur Risikobewertung sowie zur Verifizierung nutzen oder um maßgeschneiderte Finanztools zu entwickeln. Nach Unternehmensangaben umfasse das Netzwerk von Tink mehr als 3.400 Banken, die über 250 Mio. Kunden in ganz Europa betreuen würden."Diese Akquisition ist ein Zeichen unseres Engagements für Europa", so Charlotte Hogg, CEO von Visa Europe. "Mit Tink haben wir einen starken Partner gefunden mit wem wir Innovationen im Open Banking beschleunigen können." Zudem könne Visa mit dem Zukauf seine Ambitionen im Digitalgeschäft ausbauen und die Abhängigkeit vom Kerngeschäft - dem Bezahlkartennetzwerk - verringern.Einschließlich Cash und Anreizzahlungen lasse sich Visa die Übernahme rund 1,8 Mrd. Euro bzw. 2,2 Mrd. USD kosten. Die Transaktion solle aus Barmitteln finanziert werden und keine Auswirkungen auf das zuvor angekündigte Aktienrückkaufprogramm oder die Dividendenpolitik haben solle.Die Visa-Aktie könne nach der Ankündigung moderat zulegen und bleibe damit auf Rekordkurs. Das Ende April erreichte Allzeithoch von 237,50 USD sei bereits wieder in Reichweite. Investierte Anleger sollten die Gewinne laufen lassen, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link