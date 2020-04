Tradegate-Aktienkurs Visa-Aktie:

Kurzprofil Visa Inc.:



Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Kreditkarten, Debitkarten und Guthabenkarten. Unternehmenssitz der Gesellschaft ist San Francisco, USA. (19.04.2020/ac/a/n)



(www.aktiencheck.de) - Visa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kreditkartenkonzerns Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) unter die Lupe.Die Coronavirus-Krise könnte Kartenzahlungen im Handel zulasten von Bargeld kräftig vorantreiben. Mit der Pandemie dürfte sich die Nutzung von kontaktlosen Bezahlverfahren, Giro- und Kreditkarten sowie mobilem Zahlen per Smartphone beschleunigen, würden Zahlungsexperten der Beratungsfirma Oliver Wyman glauben. Der Anteil von Barzahlungen nach Umsatz könnte bis 2025 auf 32% sinken, würden sie in einer am Sonntag veröffentlichten Studie schreiben. Zum Vergleich: Für das vergangene Jahr würden sie den Bargeld-Anteil auf 47% schätzen. Berücksichtigt worden seien Käufe in Geschäften sowie im Online-Handel, die dort mit Karte oder etwa PayPal bezahlt worden seien.Die Hygienemaßnahmen würden zu einer Entwöhnung von Barzahlungen führen, würden die Berater meinen. Sollte die Dynamik nach der Pandemie anhalten und viele Kunden ihr Bezahlverhalten beibehalten, sei auch eine Quote von nur 20% der Cash-Zahlungen nach Umsatz bis 2025 durchaus möglich.Einer der großen Profiteure der Entwicklung sei der klare Marktführer Visa (weltweiter Marktanteil bei Kreditkarten: knapp 50%). Die Aktie, lange Top-Performer an der Börse, habe scharf korrigiert und sich bislang noch nicht übermäßig erholt. Mit einem 2021er-KGV von 27 sei der Wert kein Schnäppchen, angesichts des enormen Potenzials gehe dies allerdings in Ordnung. Zumal Visa nicht nur vom Trend zum bargeldlosen Bezahlen profitiere, sondern auch vom starken Wachstum des E-Commerce. "Der Aktionär" bleibe klar bullish für die Visa-Aktie, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Visa-Aktie: