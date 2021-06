Tradegate-Aktienkurs Visa-Aktie:

199,38 EUR +0,28% (28.06.2021, 09:05)



Xetra-Aktienkurs Visa-Aktie:

198,44 EUR +0,43% (25.06.2021)



NYSE-Aktienkurs Visa-Aktie:

237,32 USD +0,46% (25.06.2021)



ISIN Visa-Aktie:

US92826C8394



WKN Visa-Aktie:

A0NC7B



Ticker-Symbol Visa-Aktie Deutschland:

3V64



NYSE-Symbol Visa-Aktie:

V



Kurzprofil Visa Inc.:



Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Kreditkarten, Debitkarten und Guthabenkarten. Unternehmenssitz der Gesellschaft ist San Francisco, USA. (28.06.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Visa: Hier ist noch Luft nach oben - ChartanalyseNachdem das erste Quartal des Jahres bei den Aktien von Visa (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) noch von einer volatilen Seitwärtsbewegung geprägt war, kam ab Ende März wieder Schwung in den Wert, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei sei es mit einer geradlinigen Kaufwelle gelungen, das bisherige Rekordhoch bei USD 220,39 zu durchbrechen und die Marke auf USD 237,50 zu schrauben. Somit sei auch das Kursziel bei USD 234,00 knapp übertroffen worden, ehe eine recht deutliche Korrektur erfolgt sei. An der Unterstützung bei USD 220,39 sei diese aufgefangen und damit ein Verkaufssignal verhindert worden. Seither ziehe der Wert wieder an das Rekordhoch an und habe es zuletzt schon leicht überwinden können.Ausblick: Die Bullen hätten es dank des soliden Konters jetzt in der Hand, die Aktien von Visa noch eine Etage höher zu befördern. Auf der Unterseite würden die jüngsten Tiefs und die kurzfristige Aufwärtstrendline stützen.Die Long-Szenarien: Mit einem Anstieg über das bisherige Hoch bei USD 238,25 wäre der Weg für Zugewinne bis USD 241,00 geebnet. Darüber dürfte die Rally der Aktien sogar schon bis an das Kursziel bei USD 244,00 führen. An dieser Stelle wäre dann zumindest mit einer deutlichen Korrektur zu rechnen. Sollte die Marke dagegen auch überwunden werden, stünde eine Kaufwelle bis USD 251,00 auf der Agenda.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Visa-Aktie: