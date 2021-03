Tradegate-Aktienkurs Visa-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Visa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Kreditkartenkonzerns Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des Zahlungsdienstleisters Visa habe letzte Woche ein neues Allzeithoch erreicht. Die nachfolgenden Tage sei es allerdings wieder Richtung Süden gegangen, wobei der Titel bisher um vier Prozent nachgegeben habe. Der Kurs notiere jetzt an einer interessanten technischen Stelle. Welche Szenarien seien möglich?Die Aktie von Visa sei ein Dauerläufer und habe im neuen Jahr bereits mehrfach ein neues Allzeithoch erreichen können. Der neuste Rekord sei letzte Woche bei 228,23 Dollar eingestellt worden. Von diesem Punkt aus sei es zu Gewinnmitnahmen gekommen und die Anteilsscheine hätten sich bisher um vier Prozent verbilligt. Der Titel sei zum Wochenausklang an einem Unterstützungsbereich bei 220,50 Dollar angekommen. Weiteren Support liefere der kurzfristige GD20 bei 218 Dollar.Bereits Anfang der kommenden Woche dürfte sich herausstellen, ob die Unterstützung den Kursrückgang stoppen könne. Wenn die Aktie weiter falle, stehe bei 210 Dollar weitere technische Unterstützung am GD50 bereit. Grundsätzlich sei der Aufwärtstrend intakt und ein neues Allzeithoch zeuge von der Relativen Stärke der Aktie. Die technische Verfassung spreche für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung.Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Visa.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Visa-Aktie: